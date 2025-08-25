Спецоперация, 25 августа: ВС России освободили село Запорожское
Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
Всего ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО около 1130 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Украина и мирные переговоры
Украине нужны гарантии безопасности от широкого круга стран, включая США, считает глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. "Необходимы гарантии безопасности (для Украины - ред.), которые максимально приближают к тому, что означает членство в НАТО", - сказал Вадефуль на Дне открытых дверей правительства ФРГ в воскресенье.
Сохранение администрацией президента США Дональда Трампа нынешнего темпа урегулирования кризиса на Украине и принятие требований России может завершить этот конфликт в ближайшее время, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Владимир Зеленский заявил, что в понедельник планирует обсудить со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом подготовку к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, хотя Москва заявляла, что для такой встречи должна быть президентская повестка.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с российским коллегой выразил надежду на то, что результаты саммита РФ-США на Аляске приведут к скорейшему урегулированию украинского конфликта.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что продолжает работать как с Россией, так и с Украиной по вопросу мирного урегулирования.
ВСУ проигрывают
Бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, в разговоре с РИА Новости призвал поляков не воевать на стороне ВСУ.
Украинские военные до освобождения ВС РФ Новогеоргиевки в Днепропетровской области оставили позиции возле населенного пункта и намеренно организовали оборону в его жилых кварталах, рассказал РИА Новости замкомандира взвода штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Степа".
Боевики ВСУ пытаются контратаковать на днепропетровском направлении, в основном используя легкобронированную технику, российские бойцы отражают эти попытки противотанковыми средствами, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Шома"
Бойцы группировки российских войск "Центр" форсировали реку Волчья при взятии Филии в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
ТЦК и украинская администрация сбежали из Красноармейска в сентября 2024 года, в момент приближения линии боевого соприкосновения к населенному пункту, рассказала РИА Новости беженка Елена Власова.
Подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на сумском направлении несут большие потери при отступлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские нацисты пригрозили Зеленскому смертью
Украина и Запад
Ясности в концепции и планах по возможной отправке войск Турции в качестве гарантов безопасности на Украину нет, СМИ спекулируют на этой теме, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Зеленский выполняет роль "козла с колокольчиком, ведущего европейских баранов на бойню", заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
После провального визита Зеленского в Вашингтон в феврале команда вице-президента США Джей Ди Вэнса пыталась по различным каналам связаться с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, вероятно, пытаясь прощупать возможные альтернативы "раздражающему" Зеленскому, но тот отказался отвечать на звонок, пишет британская газета Guardian со ссылкой на источники.
Куряне
Возвращенных с Украины жителей Курской области осматривают врачи, курянам окажут всю необходимую помощь, в том числе с оформлением выплат и документов, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) знает о просьбе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой оказать помощь раненым жителям Курской области, находящимся на Украине, организация продолжает оказывать помощь этим людям, сообщили РИА Новости в офисе МККК в Москве.
Восемь возвращенных в Россию курян размещены в пункте временного размещения, с ними работают сотрудники службы восстановления семейных связей, сообщил председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.