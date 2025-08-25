ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 165 боевиков за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное Сумской области и города Сумы. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Уды Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - отмечает МО РФ.
