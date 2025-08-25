Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 165 боевиков за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 25.08.2025 (обновлено: 12:12 25.08.2025)
ВСУ потеряли в зоне действий "Севера" до 165 боевиков за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное Сумской области и города Сумы. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Уды Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - отмечает МО РФ.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное Сумской области и города Сумы. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Уды Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСумская областьСумыБезопасность
 
 
