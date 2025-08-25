Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 25.08.2025
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Расчеты артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Степановка на Константиновском направлении... РИА Новости, 25.08.2025
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Расчеты артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Степановка на Константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "На Константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА 20-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Степановка обнаружен замаскированный склад боеприпасов ВСУ. Для уничтожения склада была задействована 152-миллиметровая дивизионная самоходная гаубица "Мста-С", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что объект ВСУ уничтожен в результате артиллерийского удара и детонации хранившихся там боеприпасов.
2025
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Степановки в ДНР

Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне специальной военной операции
Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Расчеты артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Степановка на Константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России.
"На Константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА 20-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Степановка обнаружен замаскированный склад боеприпасов ВСУ. Для уничтожения склада была задействована 152-миллиметровая дивизионная самоходная гаубица "Мста-С", - сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что объект ВСУ уничтожен в результате артиллерийского удара и детонации хранившихся там боеприпасов.
Заголовок открываемого материала