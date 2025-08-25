https://ria.ru/20250825/spetsoperatsiya-2037373773.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
2025-08-25T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Расчеты артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Степановка на Константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "На Константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА 20-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Степановка обнаружен замаскированный склад боеприпасов ВСУ. Для уничтожения склада была задействована 152-миллиметровая дивизионная самоходная гаубица "Мста-С", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что объект ВСУ уничтожен в результате артиллерийского удара и детонации хранившихся там боеприпасов.
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
