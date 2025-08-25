https://ria.ru/20250825/spasateli-2037345701.html

Спасатели вылетели на поиски туристической группы на Курилах

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 вылетел на поиски потерявшейся туристической группы на Курилах, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным МЧС, на острове Итуруп незарегистрированная туристическая группа из девяти женщин и мужчины-гида совершала восхождение на вулкан Баранского, но в назначенное время участники не вернулись в лагерь. Ранее спасатели поднимались к вершине вулкана по маршруту туристов, но обнаружить потерявшихся граждан наземной группировке не удалось, работа осложнялась низкой облачностью и густым туманом в районе вулкана. "Для проведения воздушной разведки и поиска пропавшей группы вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту. На земле поисково-спасательную операцию продолжают 28 человек и восемь единиц техники", - говорится в сообщении.

