В США чиновники госагентства пожаловались на некомпетентное руководство

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники федерального агентства по ЧС США (FEMA) направили в конгресс письмо с жалобой на некомпетентность своего руководства и сопряженные с ней риски, говорится в публикации газеты Washington Post. "Около 150 сотрудников FEMA направили в понедельник членам конгресса и другим официальным лицам письмо, в котором утверждается, что вектор деятельности агентства и неопытность его нынешнего руководства наносят ущерб работе ведомства и могут привести к катастрофе, сопоставимой по масштабам с ураганом "Катрина", - сообщается в материале. По информации Washington Post, недовольство сотрудников агентства вызвало участие в руководстве FEMA министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также проводимые Белым домом сокращения расходов, в том числе на программы профилактики ЧС, восстановительные работы после катаклизмов и обучающие курсы. В публикации уточняется, что после разрушительного урагана "Катрина", продемонстрировавшего неэффективность властей на уровнях от местного до федерального, конгрессом был принят закон, расширивший полномочия и сферу ответственности FEMA. "В письме содержится предостережение о том, что администрация Трампа возвращает агентство и страну в эпоху, предшествовавшую урагану "Катрина", - утверждает Washington Post. Ураган "Катрина" обрушился на южные штаты США 29 августа 2005 года и стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны.

