В США чиновники госагентства пожаловались на некомпетентное руководство - РИА Новости, 25.08.2025
17:52 25.08.2025 (обновлено: 18:02 25.08.2025)
В США чиновники госагентства пожаловались на некомпетентное руководство
в мире
сша
fema
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники федерального агентства по ЧС США (FEMA) направили в конгресс письмо с жалобой на некомпетентность своего руководства и сопряженные с ней риски, говорится в публикации газеты Washington Post. "Около 150 сотрудников FEMA направили в понедельник членам конгресса и другим официальным лицам письмо, в котором утверждается, что вектор деятельности агентства и неопытность его нынешнего руководства наносят ущерб работе ведомства и могут привести к катастрофе, сопоставимой по масштабам с ураганом "Катрина", - сообщается в материале. По информации Washington Post, недовольство сотрудников агентства вызвало участие в руководстве FEMA министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также проводимые Белым домом сокращения расходов, в том числе на программы профилактики ЧС, восстановительные работы после катаклизмов и обучающие курсы. В публикации уточняется, что после разрушительного урагана "Катрина", продемонстрировавшего неэффективность властей на уровнях от местного до федерального, конгрессом был принят закон, расширивший полномочия и сферу ответственности FEMA. "В письме содержится предостережение о том, что администрация Трампа возвращает агентство и страну в эпоху, предшествовавшую урагану "Катрина", - утверждает Washington Post. Ураган "Катрина" обрушился на южные штаты США 29 августа 2005 года и стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны.
сша
в мире, сша, fema
В мире, США, FEMA
В США чиновники госагентства пожаловались на некомпетентное руководство

WP: сотрудники агентства по ЧС США пожаловались в конгресс на руководство

Купол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники федерального агентства по ЧС США (FEMA) направили в конгресс письмо с жалобой на некомпетентность своего руководства и сопряженные с ней риски, говорится в публикации газеты Washington Post.
"Около 150 сотрудников FEMA направили в понедельник членам конгресса и другим официальным лицам письмо, в котором утверждается, что вектор деятельности агентства и неопытность его нынешнего руководства наносят ущерб работе ведомства и могут привести к катастрофе, сопоставимой по масштабам с ураганом "Катрина", - сообщается в материале.
По информации Washington Post, недовольство сотрудников агентства вызвало участие в руководстве FEMA министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также проводимые Белым домом сокращения расходов, в том числе на программы профилактики ЧС, восстановительные работы после катаклизмов и обучающие курсы.
В публикации уточняется, что после разрушительного урагана "Катрина", продемонстрировавшего неэффективность властей на уровнях от местного до федерального, конгрессом был принят закон, расширивший полномочия и сферу ответственности FEMA.
"В письме содержится предостережение о том, что администрация Трампа возвращает агентство и страну в эпоху, предшествовавшую урагану "Катрина", - утверждает Washington Post.
Ураган "Катрина" обрушился на южные штаты США 29 августа 2005 года и стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны.
В миреСШАFEMA
 
 
