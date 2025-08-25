https://ria.ru/20250825/shvetsiya-2037486178.html

Шведский чиновник забыл в туалете документы о вступлении в НАТО

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шведский чиновник в 2022 году оставил в аэропорту Стокгольм-Арланда документы, касающиеся вступления страны в Североатлантический альянс, после визита премьер-министра Ульфа Кристерссона в Турцию, сообщило издание Dagens Nyheter.По данным источника, мужчина сам уведомил службу безопасности о забытой папке. В ней содержались материалы о переговорах с Турцией по вопросу присоединения Швеции к НАТО.Правительство заверило, что документы, обнаруженные уборщицей в туалете, не имеют статуса секретных. Тем не менее процесс вступления в НАТО сопровождался высокой степенью секретности, а переговоры проводились в рамках ограниченного круга лиц, подчеркивается в материале.Швеция официально присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В том же месяце Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.

