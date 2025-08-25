Рейтинг@Mail.ru
Шведский чиновник забыл в туалете документы о вступлении в НАТО
16:42 25.08.2025 (обновлено: 18:39 25.08.2025)
Шведский чиновник забыл в туалете документы о вступлении в НАТО
в мире
швеция
финляндия
турция
владимир путин
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шведский чиновник в 2022 году оставил в аэропорту Стокгольм-Арланда документы, касающиеся вступления страны в Североатлантический альянс, после визита премьер-министра Ульфа Кристерссона в Турцию, сообщило издание Dagens Nyheter.По данным источника, мужчина сам уведомил службу безопасности о забытой папке. В ней содержались материалы о переговорах с Турцией по вопросу присоединения Швеции к НАТО.Правительство заверило, что документы, обнаруженные уборщицей в туалете, не имеют статуса секретных. Тем не менее процесс вступления в НАТО сопровождался высокой степенью секретности, а переговоры проводились в рамках ограниченного круга лиц, подчеркивается в материале.Швеция официально присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В том же месяце Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
швеция
финляндия
турция
в мире, швеция, финляндия, турция, владимир путин
В мире, Швеция, Финляндия, Турция, Владимир Путин
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время пресс-конференции в Анкаре, Турция. 8 ноября 2022
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время пресс-конференции в Анкаре, Турция. 8 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время пресс-конференции в Анкаре, Турция. 8 ноября 2022
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шведский чиновник в 2022 году оставил в аэропорту Стокгольм-Арланда документы, касающиеся вступления страны в Североатлантический альянс, после визита премьер-министра Ульфа Кристерссона в Турцию, сообщило издание Dagens Nyheter.
По данным источника, мужчина сам уведомил службу безопасности о забытой папке. В ней содержались материалы о переговорах с Турцией по вопросу присоединения Швеции к НАТО.
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Посол рассказал о сотрудничестве Норвегии, Швеции и Финляндии в НАТО
27 июня, 05:40
Правительство заверило, что документы, обнаруженные уборщицей в туалете, не имеют статуса секретных. Тем не менее процесс вступления в НАТО сопровождался высокой степенью секретности, а переговоры проводились в рамках ограниченного круга лиц, подчеркивается в материале.
Швеция официально присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В том же месяце Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике, заявил посол Беляев
28 мая, 08:32
 
В миреШвецияФинляндияТурцияВладимир Путин
 
 
