https://ria.ru/20250825/shapsha-2037539727.html
Шапша рассказал, как Калужская область решает вопрос дефицита кадров
Шапша рассказал, как Калужская область решает вопрос дефицита кадров - РИА Новости, 25.08.2025
Шапша рассказал, как Калужская область решает вопрос дефицита кадров
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на открытии финала Всероссийского чемпионата "Профессионалы" рассказал, как в регионе решают вопрос дефицита кадров РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T19:35:00+03:00
2025-08-25T19:35:00+03:00
2025-08-25T19:35:00+03:00
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg
КАЛУГА, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша на открытии финала Всероссийского чемпионата "Профессионалы" рассказал, как в регионе решают вопрос дефицита кадров и какие меры предпринимают для развития региональной системы среднего профессионального образования. В понедельник в Калуге стартовал финал всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Гостей приветствовали губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр зачитал приветствие президента России Владимира Путина. "На форуме рассказал, как решаем вопрос дефицита кадров, что делаем для развития региональной системы СПО. Активно включились в реализацию нацпроекта "Кадры". Подготовили пятилетний прогноз кадровой потребности. На его основе готовим специалистов под запросы экономики. Число бюджетных мест в колледжах и техникумах увеличили на 20 % за пять лет", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в регионе создан федеральный технопарк профобразования по программе "Профессионалитет", в колледжах действуют центры развития карьеры. "Сопровождаем выпускников до трудоустройства на конкретные предприятия. В новом учебному году в системе СПО открываем 10 новых специальностей и профессий, востребованных на рынке труда. В том числе для металлургического и керамического производств, АПК, IT-сферы", - написал Шапша. По словам главы региона, во время приемной кампании в этом году абитуриенты отдали предпочтение следующим специальностям: технологии машиностроения, лечебное и сестринское дело, преподавание в начальных классах, эксплуатация БПЛА, информационная безопасность. "Хорошая тенденция. Работаем над тем, чтобы все больше молодых людей выбирали рабочие профессии, специальности, востребованные в социальной сфере", - подчеркнул Владислав Шапша. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.
https://ria.ru/20250816/shapsha-2035813280.html
https://ria.ru/20250812/shapsha-2034761553.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_086b87efdede8e5da5d51b4e405db2b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Шапша рассказал, как Калужская область решает вопрос дефицита кадров
Губернатор Шапша обсудил решения вопроса дефицита кадров в Калужской области
КАЛУГА, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша на открытии финала Всероссийского чемпионата "Профессионалы" рассказал, как в регионе решают вопрос дефицита кадров и какие меры предпринимают для развития региональной системы среднего профессионального образования.
В понедельник в Калуге стартовал финал всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Гостей приветствовали губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр зачитал приветствие президента России Владимира Путина.
"На форуме рассказал, как решаем вопрос дефицита кадров, что делаем для развития региональной системы СПО. Активно включились в реализацию нацпроекта "Кадры". Подготовили пятилетний прогноз кадровой потребности. На его основе готовим специалистов под запросы экономики. Число бюджетных мест в колледжах и техникумах увеличили на 20 % за пять лет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что в регионе создан федеральный технопарк профобразования по программе "Профессионалитет", в колледжах действуют центры развития карьеры.
"Сопровождаем выпускников до трудоустройства на конкретные предприятия. В новом учебному году в системе СПО открываем 10 новых специальностей и профессий, востребованных на рынке труда. В том числе для металлургического и керамического производств, АПК, IT-сферы", - написал Шапша.
По словам главы региона, во время приемной кампании в этом году абитуриенты отдали предпочтение следующим специальностям: технологии машиностроения, лечебное и сестринское дело, преподавание в начальных классах, эксплуатация БПЛА, информационная безопасность.
"Хорошая тенденция. Работаем над тем, чтобы все больше молодых людей выбирали рабочие профессии, специальности, востребованные в социальной сфере", - подчеркнул Владислав Шапша.
Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.