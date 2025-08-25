Шапша рассказал, как Калужская область решает вопрос дефицита кадров

https://ria.ru/20250825/shapsha-2037539727.html

КАЛУГА, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша на открытии финала Всероссийского чемпионата "Профессионалы" рассказал, как в регионе решают вопрос дефицита кадров и какие меры предпринимают для развития региональной системы среднего профессионального образования. В понедельник в Калуге стартовал финал всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Гостей приветствовали губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр зачитал приветствие президента России Владимира Путина. "На форуме рассказал, как решаем вопрос дефицита кадров, что делаем для развития региональной системы СПО. Активно включились в реализацию нацпроекта "Кадры". Подготовили пятилетний прогноз кадровой потребности. На его основе готовим специалистов под запросы экономики. Число бюджетных мест в колледжах и техникумах увеличили на 20 % за пять лет", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в регионе создан федеральный технопарк профобразования по программе "Профессионалитет", в колледжах действуют центры развития карьеры. "Сопровождаем выпускников до трудоустройства на конкретные предприятия. В новом учебному году в системе СПО открываем 10 новых специальностей и профессий, востребованных на рынке труда. В том числе для металлургического и керамического производств, АПК, IT-сферы", - написал Шапша. По словам главы региона, во время приемной кампании в этом году абитуриенты отдали предпочтение следующим специальностям: технологии машиностроения, лечебное и сестринское дело, преподавание в начальных классах, эксплуатация БПЛА, информационная безопасность. "Хорошая тенденция. Работаем над тем, чтобы все больше молодых людей выбирали рабочие профессии, специальности, востребованные в социальной сфере", - подчеркнул Владислав Шапша. Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.

