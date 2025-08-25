Рейтинг@Mail.ru
В Армении отменили выступление певицы из-за протестов в соцсетях
Культура
 
25.08.2025
В Армении отменили выступление певицы из-за протестов в соцсетях
культура
в мире
армения
ереван
ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Организаторы фестиваля Music Fest with Coca-Cola 2025 в Армении отказались от выступления нидерландской певицы иранского происхождения Севдализы после поднявшейся в соцсетях волны протестов с обвинениями исполнительницы в глумлении над христианством. Ранее организаторы фестиваля заявили о намерении пригласить Севдализу на фестиваль, который состоится 30 августа недалеко от Еревана. Это вызвало недовольство в соцсетях. Пользователи обвиняли певицу в оскорблении христианских ценностей, требуя отметить ее выступление. "Сообщаем, что Севдализа выступать не будет. Скоро назовем имена новых артистов, которые вместе с 15 армянскими артистами и международным хедлайнером A7S превратят фестиваль в незабываемый музыкальный праздник", - говорится в заявлении организаторов мероприятия.
в мире, армения, ереван
Культура, В мире, Армения, Ереван
Севдализа
Севдализа
Севдализа. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Организаторы фестиваля Music Fest with Coca-Cola 2025 в Армении отказались от выступления нидерландской певицы иранского происхождения Севдализы после поднявшейся в соцсетях волны протестов с обвинениями исполнительницы в глумлении над христианством.
Ранее организаторы фестиваля заявили о намерении пригласить Севдализу на фестиваль, который состоится 30 августа недалеко от Еревана. Это вызвало недовольство в соцсетях. Пользователи обвиняли певицу в оскорблении христианских ценностей, требуя отметить ее выступление.
"Сообщаем, что Севдализа выступать не будет. Скоро назовем имена новых артистов, которые вместе с 15 армянскими артистами и международным хедлайнером A7S превратят фестиваль в незабываемый музыкальный праздник", - говорится в заявлении организаторов мероприятия.
Концерт певца Эмина под Калининградом перенесли на год
