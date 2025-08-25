https://ria.ru/20250825/sevdaliza-2037387659.html
В Армении отменили выступление певицы из-за протестов в соцсетях
В Армении отменили выступление певицы из-за протестов в соцсетях - РИА Новости, 25.08.2025
В Армении отменили выступление певицы из-за протестов в соцсетях
Организаторы фестиваля Music Fest with Coca-Cola 2025 в Армении отказались от выступления нидерландской певицы иранского происхождения Севдализы после... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T10:37:00+03:00
2025-08-25T10:37:00+03:00
2025-08-25T10:40:00+03:00
культура
в мире
армения
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037387986_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_9c3a41a28eb8af4cbfe7d6e3e6f2af32.jpg
ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Организаторы фестиваля Music Fest with Coca-Cola 2025 в Армении отказались от выступления нидерландской певицы иранского происхождения Севдализы после поднявшейся в соцсетях волны протестов с обвинениями исполнительницы в глумлении над христианством. Ранее организаторы фестиваля заявили о намерении пригласить Севдализу на фестиваль, который состоится 30 августа недалеко от Еревана. Это вызвало недовольство в соцсетях. Пользователи обвиняли певицу в оскорблении христианских ценностей, требуя отметить ее выступление. "Сообщаем, что Севдализа выступать не будет. Скоро назовем имена новых артистов, которые вместе с 15 армянскими артистами и международным хедлайнером A7S превратят фестиваль в незабываемый музыкальный праздник", - говорится в заявлении организаторов мероприятия.
https://ria.ru/20250703/emin-2026951100.html
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037387986_142:0:2098:1467_1920x0_80_0_0_31dd7b0cfb18e98aaed94dab0dfe56c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван
Культура, В мире, Армения, Ереван
В Армении отменили выступление певицы из-за протестов в соцсетях
В Армении отменили выступление Севдализы из-за оскорбления христиан