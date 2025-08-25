https://ria.ru/20250825/servis-2037443210.html

Более двух миллионов абитуриентов использовали сервис "жизненная ситуация"

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 2 миллионов российских абитуриентов воспользовались сервисом "жизненная ситуация" на "Госуслугах" для поступления в вуз в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Сервисом "жизненная ситуация" для поступления в вуз в этом году воспользовалось более 2 миллионов человек. Это востребованный сервис, которым активно пользуются абитуриенты", - сказал Григоренко. В период приемной кампании будущим студентам был доступен подбор вуза на основе индивидуальных параметров с помощью "жизненной ситуации": баллы и предметы ЕГЭ, местоположение вуза, наличие общежития и военной кафедры, желаемая форма обучения. Направить документы в приемную комиссию также можно было онлайн, без необходимости личного посещения. "Жизненная ситуация" для поступления в вуз позволила абитуриентам получить полный комплекс всех необходимых услуг для поступления в учебное заведение независимо от того, где они проживают, добавил вице-премьер. Глава государства Владимир Путин в понедельник проводит встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко. В повестке встречи - вопросы технологического развития, использования цифровых технологий для оказания государственных услуг, повышение безопасности граждан и меры противодействия кибермошенничеству, а также повышение эффективности работы госаппарата за счет оптимизации и оцифровки процессов.

