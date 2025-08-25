https://ria.ru/20250825/semenova-2037367054.html

Анна Семенова: товары "Сделано в России" находят потребителей в Африке

Анна Семенова: товары "Сделано в России" находят потребителей в Африке

Анна Семенова: товары "Сделано в России" находят потребителей в Африке

25.08.2025

Главное, что требуется для успешного бизнеса в Африке, – это добрые отношения с людьми, уверена глава российского торгового дома в Найроби, представитель общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) "Новая формация" в Кении Анна Семенова. В интервью РИА Новости она рассказала, что отпугивает российских предпринимателей от Африки, какие страны континента наиболее благоприятны для ведения бизнеса, и как подарить праздник жителям глухой африканской деревни. Беседовал Серго Кухианидзе.– Анна, кенийцы уже распробовали российские продукты и напитки?– Да, с тех пор как в январе в столице Кении Найроби распахнул двери первый российский торговый дом, ажиотаж вокруг него с каждым днем только растет. Открыли мы его, к слову, в самом престижном районе города – Вестлендс.Вряд ли кто-то мог представить, что российский торговый дом появится в Найроби так скоро. В декабре прошлого года мы встретились с министром по делам малых и средних предприятий и кооперативов Кении и все подробно обсудили. Не прошло и месяца, как российский торговый дом начал функционировать, а спустя лишь несколько дней, в феврале, был заключен первый контракт на сумму в 50 тысяч долларов на поставку одному местному владельцу магазина российских электронных сигарет.– И впрямь удивительно, учитывая, что торгово-экономические отношения у РФ с Кений, в общем-то, весьма слабые. Все, что Москва поставляет Найроби, – это пшеница и удобрения. К тому же, когда речь заходит об Африке, все только и говорят об инертности…– В инертности этой нет ничего странного. К сожалению, наши деловые люди практически ничего не знают друг о друге. Они лишь начинают присматриваться. После распада СССР все контакты с Африкой практически сошли на нет. У отечественных предпринимателей сегодня огромное количество стереотипов об Африке: что там опасно, что иметь дело с африканцами – это жуткая головная боль.– Разве это не так?– Африка разная. Та же Кения, к примеру, – весьма развитое государство с точки зрения инфраструктуры. Плюс безопасное. Обычно, стоит лишь выехать из столицы африканской страны, цивилизация сразу заканчивается. Знаю об этом не понаслышке, поскольку объездила чуть ли не весь континент. В Кении же можно заехать в какую-нибудь самую отдаленную деревню, и там есть все: дороги, магазины, школы, больницы. Ко всему прочему, в стране нет проблем с общением. Кроме суахили, все говорят на английском, даже в сельской местности.Впрочем, комфортна для ведения бизнеса на континенте, разумеется, не только Кения. К таким странам можно отнести и Сенегал с Гамбией, куда мы организовывали бизнес-миссии для Минпромторга РФ. Благоприятными условиями для деловых людей отличаются также, например, ЮАР, Марокко, Нигерия, Руанда, Египет. Неудивительно, что вслед за Кенией в наших планах – открытие российских торговых домов и в других странах Африки.– Кроме электронных сигарет, чем еще за семь месяцев своей деятельности начали в Кении торговать?– Прежде всего, разными напитками и продуктами питания. Русской водкой, коньяком, вином, виски (сегодня мы представляем семь российских заводов, производящих все – от водки до премиального вина). Кстати, виски из России быстро завоевывает местный рынок. Несмотря на то, что в Кении давно присутствует, допустим, французский виски. Кенийцы, между прочим, понимают толк в алкоголе, особенно крепком. На полках их супермаркетов стоит всякая алкогольная продукция и из Европы, и из США.Продаем мы уже и макароны. Начав работу с нуля, к сегодняшнему дню мы наторговали российской продукцией более чем на 400 тысяч долларов. Это хороший результат. Потому что конкуренция на местном рынке со стороны местных и зарубежных брендов серьезная. Тем приятнее, что продукция "Сделано в России" все больше находит в Африке своих потребителей. Наша цель – постоянно увеличивать объемы и до конца года дойти до хотя бы миллиона долларов. Перспективным направлением представляется сейчас доставка из России отдельных стройматериалов, которые, по нашим опросам, будут весьма конкурентоспособными.– Как вы находите клиентов?– Во-первых, у нас налажены прочные контакты с торгово-промышленной палатой, министерствами Кении, которые оказывают нам всестороннее содействие. Во-вторых, мы устраиваем шоурумы, где российские компании демонстрируют продукцию, проводим исследования местного рынка. Но самое главное – мы тесно общаемся с кенийскими бизнесменами, c крупными продавцами, дистрибьюторами, которые говорят, что им конкретно нужно и по какой цене.Не так давно, например, ко мне обратилась жена директора самого крупного супермаркета в Найроби: пришла к нам в офис и сказала, что им нужны такие-то подгузники, такие-то конфеты, такие-то спагетти.– Со взаиморасчетами проблемы есть?– Нет, мы нашли удобную схему. У российского торгового дома в Найроби имеется свой счет, на который кенийские партнеры переводят деньги за заказанную из России продукцию. Мы не сидим и не ждем, заплатят нам, или нет. Мы принимаем от них 100% предоплату, занимаясь и доставкой грузов, и хранением их на складах, и растаможкой. У нас для этого есть все необходимые компетенции. То есть мы полностью производим расчет всей цепочки. Для российских компаний – это гарантия, что их продукция будет оплачена. Что они точно получат свои деньги.– А Кения что-то может предложить России?– Может, и немало. Кофе, чай, цветы, орехи, авокадо, манго, многие другие тропические фрукты, специи. До сих пор, правда, мы этим не особо занимались. Но скоро начнем. По крайней мере, уже есть первый заказ из России на закупку кенийского кофе сорта арабика. А компания из Калуги – завод по производству сиропов – хочет закупать в Кении сырье и поставлять обратно в страну готовую продукцию. Кению, кстати, можно использовать и в качестве логистического хаба. В Момбасе расположен крупнейший порт Восточной Африки.– В чем, по-вашему, особенности ведения бизнеса с африканцами?– Самое главное – выстроить со своими африканскими партнерами добрые межличностные отношения. Для этого нельзя лениться. Надо встречаться, посещать вместе разные светские мероприятия, ходить друг к другу домой в гости, устраивать совместные застолья. Нужно постоянно поддерживать эту эмоциональную связь. Дистанционно никакие деловые отношения с представителями африканских стран выстроить невозможно.Кстати, свою деловую активность мы сочетаем с общественной, суть которой в том, чтобы продвигать на континенте не только отечественный бизнес, но и Россию, русскую культуру. Мы ездим по стране, рассказываем о России, устраиваем в школах уроки русского языка и литературы, проводим семинары по русской культуре. В одной из глухих деревень организовали футбольный турнир. Даже такая, казалось бы, незначительная активность для жителей той деревни представляла собой большой праздник. Они, конечно, запомнят, что подарили им его русские.

