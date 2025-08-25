https://ria.ru/20250825/selkhoztekhnika-2037460983.html

Власти Белоруссии предложили Вологодской области поставки сельхозтехники

Власти Белоруссии предложили Вологодской области поставки сельхозтехники - РИА Новости, 25.08.2025

Власти Белоруссии предложили Вологодской области поставки сельхозтехники

Заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым предложил организовать поставки... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T15:02:00+03:00

2025-08-25T15:02:00+03:00

2025-08-25T17:27:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

вологодская область

белоруссия

россия

минский автомобильный завод

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950496653_0:95:3078:1826_1920x0_80_0_0_ba6665819d834e5d0e0e0e5d2be1547a.jpg

МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым предложил организовать поставки сельскохозяйственной техники и создание совместного производства лифтов. Филимонов в понедельник посещает Минск, утром его принял президент Александр Лукашенко, затем начались переговоры в Доме Правительства. Фрагмент переговоров опубликовала пресс-служба правительства в своем Telegram-канале. "Мы заинтересованы участвовать в обновлении парка сельскохозяйственной техники в хозяйствах Вологодской области. Белорусские машиностроители способны удовлетворить любые запросы аграриев. Надеемся на масштабную поддержку закупок белорусской сельскохозяйственной техники с привлечением средств регионального бюджета, а также готовы предложить свои финансовые инструменты и лизинговые схемы льготного финансирования на приобретение белорусских машин", - сказал вице-премьер. Он сообщил, что белорусская сторона видит перспективы в развитии сборочной площадки тракторов на базе АО "Череповецкий литейно-механический завод", расширении линейки выпускаемой техники, углублении локализации ее производства. Каранкевич предложил также поставить в регион экологически чистый электротранспорт "МАЗ" и "Белкоммунмаш". Кроме того, по его словам, Белоруссия предлагает создать совместное производство лифтов. "Предлагаем подробно рассмотреть все имеющиеся и перспективные возможности сотрудничества Вологодской области с "МЛМ Невский Лифт" и "Могилевлифтмаш" по поставкам лифтового оборудования в регион, включая создание совместного предприятия в вашем регионе", - сказал вице-премьер. По его словам, приоритетным направлением сотрудничества остается промышленный комплекс. Каранкевич сообщил, что по итогам прошлого года товарооборот продовольственными товарами превысил 10,2 миллиона долларов. Это максимальный показатель за последние пять лет, однако это только 1,5% в общем объеме товарооборота с регионом. Мы готовы наращивать поставки белорусского продовольствия", - сообщил он. Каранкевич сказал также, что белорусские компании пока не участвовали в строительстве в Вологодской области, но у них есть опыт сотрудничества с другими российскими регионами. По его данным, правительства Белоруссии и Вологодской области подпишут в понедельник программу развития сотрудничества на 2026-2028 годы, которая должна стать рабочим инструментом для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. По данным белорусской статистики, товарооборот Белоруссии и Вологодской области в 2024 году составил 678,1 миллиона долларов, что на 8% больше показателя 2023 года. При этом белорусский экспорт вырос на 18,7% до 296,1 миллиона долларов, а импорт- на 1% до 382 миллионов долларов. В январе — июне 2025 года товарооборот составил 316,4 миллиона долларов (на 0,9% больше уровня января — июня 2024 года), экспорт — 127 миллионов долларов (на 3,5% меньше), импорт - 189,4 миллиона долларов (на 4,1% больше).

https://ria.ru/20250825/vologodchina-2037443058.html

https://ria.ru/20250819/tovarooborot-2036330507.html

вологодская область

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, белоруссия, россия, минский автомобильный завод