Летевший в Нячанг самолет VietJet вернулся в аэропорт Астаны

Причиной возвращения самолёта VietJet послужил сигнал одного из датчиков, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный агент авиакомпании VietJet.

АСТАНА, 25 авг - РИА Новости. Причиной возвращения самолёта VietJet послужил сигнал одного из датчиков, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный агент авиакомпании VietJet. Поздно ночью в воскресенье самолёт вьетнамской авиакомпании VietJet, выполнявший рейс в Нячанг после взлёта вернулся в Астану. По данным сервиса Flightradar, вьетнамский пассажирский самолёт Airbus A330, вылетевший по маршруту Астана-Нячанг, долетев до Караганды в центре Казахстана, совершил несколько кругов над этим городом, а затем вернулся обратно в порт вылета. В аэропорту Астаны сообщили, что решение о возвращении принято командиром экипажа в соответствии с авиационными правилами и в интересах безопасности пассажиров и экипажа. "Там какой-то датчик показал то ли неисправность, то ли ошибку. В общем, экипаж решил вернуться. Естественно, для того, чтобы вернуться нужно было освоить топливо. Они сколько нужно было освоили и приземлились в Астане. Потом, как нам сообщили, там какую-то кнопку не дожали на двери. Сейчас он должен вылететь", - заявил РИА Новости генеральный агент авиакомпании VietJet. В мае казахстанский Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" завершил передачу акций Qazaq Air стратегическому инвестору из Вьетнама. Компании Vietjet Air и Qazaq Air подписали соглашение о стратегическом партнёрстве - на платформе Qazaq Air создана новая авиакомпания Vietjet Qazaqstan. Vietjet Qazaqstan будет управлять парком, состоящим как минимум из 20 самолетов Boeing 737. Инцидент произошедший в воскресенье в Астане связан с самолётом авиакомпании Vietjet, а не дочерней компанией Vietjet Qazaqstan.

