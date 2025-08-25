В Турции самолет совершил экстренную посадку

https://ria.ru/20250825/samolet-2037342677.html

СТАМБУЛ, 25 авг - РИА Новости. Самолет саудовской авиакомпании Flynas совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого Трабзона из-за неполадок с двигателем, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. "Лайнер авиакомпании Flynas, выполнявший рейс из Трабзона в Джидду, сообщил об экстренной ситуации в 22.49 (совпадает с мск - ред.) через восемь минут после вылета. Самолет совершил экстренную посадку в Трабзоне в 23.18 без каких-либо проблем", - сообщило министерство в пресс-релизе. Уточняется, что на борту лайнера Airbus 320 находились 169 пассажиров и восемь членов экипажа, их состояние не вызывает беспокойства.

