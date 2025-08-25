Рейтинг@Mail.ru
В Турции самолет совершил экстренную посадку - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/samolet-2037342677.html
В Турции самолет совершил экстренную посадку
В Турции самолет совершил экстренную посадку - РИА Новости, 25.08.2025
В Турции самолет совершил экстренную посадку
Самолет саудовской авиакомпании Flynas совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого Трабзона из-за неполадок с двигателем, сообщило министерство транспорта РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T00:19:00+03:00
2025-08-25T00:19:00+03:00
в мире
трабзон (провинция)
турция
джидда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027114300_0:376:2730:1912_1920x0_80_0_0_fac506693252e739915446d608fb8726.jpg
СТАМБУЛ, 25 авг - РИА Новости. Самолет саудовской авиакомпании Flynas совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого Трабзона из-за неполадок с двигателем, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. "Лайнер авиакомпании Flynas, выполнявший рейс из Трабзона в Джидду, сообщил об экстренной ситуации в 22.49 (совпадает с мск - ред.) через восемь минут после вылета. Самолет совершил экстренную посадку в Трабзоне в 23.18 без каких-либо проблем", - сообщило министерство в пресс-релизе. Уточняется, что на борту лайнера Airbus 320 находились 169 пассажиров и восемь членов экипажа, их состояние не вызывает беспокойства.
https://ria.ru/20250807/astrahan-2033884566.html
трабзон (провинция)
турция
джидда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027114300_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2dbb99b4403a53836b45a7b6067ae000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, трабзон (провинция), турция, джидда
В мире, Трабзон (провинция), Турция, Джидда
В Турции самолет совершил экстренную посадку

В Турции самолет совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем

© SOPA ImagesСамолет Airbus A320 авиакомпании Flynas
Самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© SOPA Images
Самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 25 авг - РИА Новости. Самолет саудовской авиакомпании Flynas совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого Трабзона из-за неполадок с двигателем, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
"Лайнер авиакомпании Flynas, выполнявший рейс из Трабзона в Джидду, сообщил об экстренной ситуации в 22.49 (совпадает с мск - ред.) через восемь минут после вылета. Самолет совершил экстренную посадку в Трабзоне в 23.18 без каких-либо проблем", - сообщило министерство в пресс-релизе.
Уточняется, что на борту лайнера Airbus 320 находились 169 пассажиров и восемь членов экипажа, их состояние не вызывает беспокойства.
Аэропорт Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Прокуратура начала проверку после экстренной посадки А321 в Астрахани
7 августа, 11:46
 
В миреТрабзон (провинция)ТурцияДжидда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала