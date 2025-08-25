https://ria.ru/20250825/rossija-2037458390.html
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, считает эксперт
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, считает эксперт
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend, утвержденного в качестве "Голоса молодёжной дипломатии" МИД страны. По словам Шахрула, Россия, в том числе Русский дом в Джакарте, ведет очень качественную работу с индонезийской молодежью, устраивая профильные мероприятия. "На эти мероприятия приходят индонезийские выпускники университетов США и Великобритании. Поначалу они были твёрдо настроены в поддержку этих стран, но после мероприятий в Русском доме они начали по-настоящему ценить и уважать Россию. Их взгляды в корне изменились", - сказал РИА Новости основатель Zeekend. По его словам, уровень уважения России и ее поддержки в Индонезии, четвертой по населению стране мира, неуклонно растет. "Таким образом, Россия выигрывает "битву за умы" молодежи нашей страны, ломая ее прозападные ложные представления об РФ", - подытожил собеседник агентства.
