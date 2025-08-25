Рейтинг@Mail.ru
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, считает эксперт
14:49 25.08.2025
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, считает эксперт
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, считает эксперт - РИА Новости, 25.08.2025
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, считает эксперт
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского... РИА Новости, 25.08.2025
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend, утвержденного в качестве "Голоса молодёжной дипломатии" МИД страны. По словам Шахрула, Россия, в том числе Русский дом в Джакарте, ведет очень качественную работу с индонезийской молодежью, устраивая профильные мероприятия. "На эти мероприятия приходят индонезийские выпускники университетов США и Великобритании. Поначалу они были твёрдо настроены в поддержку этих стран, но после мероприятий в Русском доме они начали по-настоящему ценить и уважать Россию. Их взгляды в корне изменились", - сказал РИА Новости основатель Zeekend. По его словам, уровень уважения России и ее поддержки в Индонезии, четвертой по населению стране мира, неуклонно растет. "Таким образом, Россия выигрывает "битву за умы" молодежи нашей страны, ломая ее прозападные ложные представления об РФ", - подытожил собеседник агентства.
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, считает эксперт

ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend, утвержденного в качестве "Голоса молодёжной дипломатии" МИД страны.
По словам Шахрула, Россия, в том числе Русский дом в Джакарте, ведет очень качественную работу с индонезийской молодежью, устраивая профильные мероприятия.
"На эти мероприятия приходят индонезийские выпускники университетов США и Великобритании. Поначалу они были твёрдо настроены в поддержку этих стран, но после мероприятий в Русском доме они начали по-настоящему ценить и уважать Россию. Их взгляды в корне изменились", - сказал РИА Новости основатель Zeekend.
По его словам, уровень уважения России и ее поддержки в Индонезии, четвертой по населению стране мира, неуклонно растет.
"Таким образом, Россия выигрывает "битву за умы" молодежи нашей страны, ломая ее прозападные ложные представления об РФ", - подытожил собеседник агентства.
