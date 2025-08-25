https://ria.ru/20250825/rossija-2037458390.html

Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, считает эксперт

Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, считает эксперт - РИА Новости, 25.08.2025

Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, считает эксперт

Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T14:49:00+03:00

2025-08-25T14:49:00+03:00

2025-08-25T14:59:00+03:00

россия

джакарта

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg

ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend, утвержденного в качестве "Голоса молодёжной дипломатии" МИД страны. По словам Шахрула, Россия, в том числе Русский дом в Джакарте, ведет очень качественную работу с индонезийской молодежью, устраивая профильные мероприятия. "На эти мероприятия приходят индонезийские выпускники университетов США и Великобритании. Поначалу они были твёрдо настроены в поддержку этих стран, но после мероприятий в Русском доме они начали по-настоящему ценить и уважать Россию. Их взгляды в корне изменились", - сказал РИА Новости основатель Zeekend. По его словам, уровень уважения России и ее поддержки в Индонезии, четвертой по населению стране мира, неуклонно растет. "Таким образом, Россия выигрывает "битву за умы" молодежи нашей страны, ломая ее прозападные ложные представления об РФ", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250823/rossiya-2037108215.html

россия

джакарта

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, джакарта, сша, в мире