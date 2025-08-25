https://ria.ru/20250825/rjazan-2037538675.html
После ЧП на предприятии в Рязанской области 37 человек остаются в больницах
РЯЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. В больницах после ЧП на предприятии в Рязанской области продолжают оставаться 37 человек, сообщил губернатор Павел Малков. "В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно", — написал он в Telegram-канале.По словам Малкова, пострадавшие получат от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей в зависимости от причиненного вреда, в том числе региональные выплаты и компенсацию от предприятия. При этом власти уже начали начислять региональные выплаты раненым и родным погибших.Пятнадцатого августа на предприятии в Шиловском районе произошло возгорание в производственном цехе. По последней информации, погибли 28 человек.Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
