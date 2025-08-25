После ЧП на предприятии в Рязанской области 37 человек остаются в больницах

Рейтинг@Mail.ru
19:29 25.08.2025 (обновлено: 01:27 26.08.2025)
© РИА Новости / Таисия Воронцова
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. В больницах после ЧП на предприятии в Рязанской области продолжают оставаться 37 человек, сообщил губернатор Павел Малков.
"В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно", — написал он в Telegram-канале.
По словам Малкова, пострадавшие получат от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей в зависимости от причиненного вреда, в том числе региональные выплаты и компенсацию от предприятия. При этом власти уже начали начислять региональные выплаты раненым и родным погибших.
Пятнадцатого августа на предприятии в Шиловском районе произошло возгорание в производственном цехе. По последней информации, погибли 28 человек.
Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Заголовок открываемого материала