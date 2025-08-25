Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
12:10 25.08.2025
Овчинский: дом на 209 квартир строят на Суворовской улице по реновации
Овчинский: дом на 209 квартир строят на Суворовской улице по реновации - РИА Новости, 25.08.2025
Овчинский: дом на 209 квартир строят на Суворовской улице по реновации
Новый дом на 209 квартир в рамках программы реновации возводят на востоке Москвы на Cуворовской улице, сообщил министр правительства столицы, глава департамента РИА Новости, 25.08.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Новый дом на 209 квартир в рамках программы реновации возводят на востоке Москвы на Cуворовской улице, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Преображенское строим первый дом по программе реновации. В нем будет 209 квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая площадь жилых помещений составит более 12 тысяч квадратных метров. Три квартиры будут адаптированы для маломобильных граждан и их семей. Для жителей обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также зону отдыха", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что недалеко от дома расположены станции метро "Преображенская площадь" и "Электрозаводская". Также рядом находится станция Московского центрального диаметра.Сейчас специалисты проводят на объекте монолитные работы надземной части здания. На первых этажах для жителей начнут работы магазины, пункты выдачи заказов, кафе и прочие социальные объекты. Кроме того, в доме предусмотрены колясочные для хранения велосипедов, самокатов и другого личного инвентаря, добавляется в пресс-релизе.Ранее Сергей Собянин сообщил о переселении жителей в новостройку по реновации в Люблине.
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: дом на 209 квартир строят на Суворовской улице по реновации

Овчинский: дом на 209 квартир строят на Суворовской улице в рамках реновации

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Новый дом на 209 квартир в рамках программы реновации возводят на востоке Москвы на Cуворовской улице, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Преображенское строим первый дом по программе реновации. В нем будет 209 квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая площадь жилых помещений составит более 12 тысяч квадратных метров. Три квартиры будут адаптированы для маломобильных граждан и их семей. Для жителей обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также зону отдыха", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что недалеко от дома расположены станции метро "Преображенская площадь" и "Электрозаводская". Также рядом находится станция Московского центрального диаметра.
Сейчас специалисты проводят на объекте монолитные работы надземной части здания. На первых этажах для жителей начнут работы магазины, пункты выдачи заказов, кафе и прочие социальные объекты. Кроме того, в доме предусмотрены колясочные для хранения велосипедов, самокатов и другого личного инвентаря, добавляется в пресс-релизе.
Ранее Сергей Собянин сообщил о переселении жителей в новостройку по реновации в Люблине.
Москва
 
 
