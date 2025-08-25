https://ria.ru/20250825/renovatsiya-2037393580.html
Овчинский: дом на 209 квартир строят на Суворовской улице по реновации
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Новый дом на 209 квартир в рамках программы реновации возводят на востоке Москвы на Cуворовской улице, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Преображенское строим первый дом по программе реновации. В нем будет 209 квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая площадь жилых помещений составит более 12 тысяч квадратных метров. Три квартиры будут адаптированы для маломобильных граждан и их семей. Для жителей обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также зону отдыха", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что недалеко от дома расположены станции метро "Преображенская площадь" и "Электрозаводская". Также рядом находится станция Московского центрального диаметра.Сейчас специалисты проводят на объекте монолитные работы надземной части здания. На первых этажах для жителей начнут работы магазины, пункты выдачи заказов, кафе и прочие социальные объекты. Кроме того, в доме предусмотрены колясочные для хранения велосипедов, самокатов и другого личного инвентаря, добавляется в пресс-релизе.Ранее Сергей Собянин сообщил о переселении жителей в новостройку по реновации в Люблине.
