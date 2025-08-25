https://ria.ru/20250825/reka-2037353010.html
Бойцы "Центра" форсировали реку Волчья в Днепропетровской области
Бойцы "Центра" форсировали реку Волчья в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.08.2025
Бойцы "Центра" форсировали реку Волчья в Днепропетровской области
Бойцы группировки российских войск "Центр" форсировали реку Волчья при взятии Филии в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T05:11:00+03:00
2025-08-25T05:11:00+03:00
2025-08-25T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617932_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_6d1840b8c71539b2c75422544d8b84e3.jpg
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Центр" форсировали реку Волчья при взятии Филии в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны России. Об освобождении населенного пункта МО РФ объявило в минувшее воскресенье. "Военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области. В ходе активного наступления штурмовики форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника", - сообщили в МО РФ. На опубликованных оборонным ведомством кадрах показаны многочисленные удары по ВСУ и действия штурмовиков во время боев за Филию. Огневое поддержку мотострелкам активно оказывали расчеты артиллерии и операторы FPV-дронов, уничтожая личный состав ВСУ. Зачистив населенный пункт от украинских формирований, российские мотострелки развернули российских триколор на крыше одного из зданий центральной улицы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617932_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_645b166d4eae9d8af7159d265ffcc1eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Центра" форсировали реку Волчья в Днепропетровской области
Бойцы ВС РФ форсировали реку Волчья в Днепропетровской области при взятии Филии