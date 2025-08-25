https://ria.ru/20250825/reka-2037353010.html

Бойцы "Центра" форсировали реку Волчья в Днепропетровской области

Бойцы группировки российских войск "Центр" форсировали реку Волчья при взятии Филии в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2025

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

безопасность

ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Центр" форсировали реку Волчья при взятии Филии в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны России. Об освобождении населенного пункта МО РФ объявило в минувшее воскресенье. "Военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области. В ходе активного наступления штурмовики форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника", - сообщили в МО РФ. На опубликованных оборонным ведомством кадрах показаны многочисленные удары по ВСУ и действия штурмовиков во время боев за Филию. Огневое поддержку мотострелкам активно оказывали расчеты артиллерии и операторы FPV-дронов, уничтожая личный состав ВСУ. Зачистив населенный пункт от украинских формирований, российские мотострелки развернули российских триколор на крыше одного из зданий центральной улицы.

2025

