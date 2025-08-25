Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" форсировали реку Волчья в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 25.08.2025
Бойцы "Центра" форсировали реку Волчья в Днепропетровской области
Бойцы группировки российских войск "Центр" форсировали реку Волчья при взятии Филии в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Центр" форсировали реку Волчья при взятии Филии в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны России. Об освобождении населенного пункта МО РФ объявило в минувшее воскресенье. "Военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области. В ходе активного наступления штурмовики форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника", - сообщили в МО РФ. На опубликованных оборонным ведомством кадрах показаны многочисленные удары по ВСУ и действия штурмовиков во время боев за Филию. Огневое поддержку мотострелкам активно оказывали расчеты артиллерии и операторы FPV-дронов, уничтожая личный состав ВСУ. Зачистив населенный пункт от украинских формирований, российские мотострелки развернули российских триколор на крыше одного из зданий центральной улицы.
россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Центра" форсировали реку Волчья в Днепропетровской области

Бойцы ВС РФ форсировали реку Волчья в Днепропетровской области при взятии Филии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Центр" форсировали реку Волчья при взятии Филии в Днепропетровской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
Об освобождении населенного пункта МО РФ объявило в минувшее воскресенье.
"Военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области. В ходе активного наступления штурмовики форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника", - сообщили в МО РФ.
На опубликованных оборонным ведомством кадрах показаны многочисленные удары по ВСУ и действия штурмовиков во время боев за Филию. Огневое поддержку мотострелкам активно оказывали расчеты артиллерии и операторы FPV-дронов, уничтожая личный состав ВСУ. Зачистив населенный пункт от украинских формирований, российские мотострелки развернули российских триколор на крыше одного из зданий центральной улицы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
