Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ
Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ
2025-08-25T16:14:00+03:00
2025-08-25T16:14:00+03:00
2025-08-25T16:18:00+03:00
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средства ПВО с 11.20 мск до 15.40 мск сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Двадцать пятого августа с 11.20 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа – по одному над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Чёрного моря", - говорится в сообщении.
