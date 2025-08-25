Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 25.08.2025 (обновлено: 16:18 25.08.2025)
Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ
2025-08-25T16:14:00+03:00
2025-08-25T16:18:00+03:00
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средства ПВО с 11.20 мск до 15.40 мск сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Двадцать пятого августа с 11.20 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа – по одному над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Чёрного моря", - говорится в сообщении.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средства ПВО с 11.20 мск до 15.40 мск сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Двадцать пятого августа с 11.20 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа – по одному над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Чёрного моря", - говорится в сообщении.
