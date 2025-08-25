https://ria.ru/20250825/pvo-2037481113.html

Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ

Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025

Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ

Средства ПВО с 11.20 мск до 15.40 мск сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской,... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T16:14:00+03:00

2025-08-25T16:14:00+03:00

2025-08-25T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

орловская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_0:173:3057:1893_1920x0_80_0_0_cef3d3055e662c260d3b33b29de937f2.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средства ПВО с 11.20 мск до 15.40 мск сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Двадцать пятого августа с 11.20 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа – по одному над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Чёрного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

орловская область

россия

белгородская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, черное море, орловская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, курская область