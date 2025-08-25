https://ria.ru/20250825/putin-2037445608.html

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе и саммит на Аляске

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили в Кремле. РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили в Кремле."Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах. Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", — рассказали в пресс-службе.Пезешкиан поддержал предпринимаемые дипломатические усилия и выразил надежду на скорейшее мирное урегулирование украинского кризиса.Также президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Как уточнили в пресс-службе Пезешкиана, в разговоре обсуждались строительство АЭС "Бушер" и замена Россией топлива на работающем реакторе.Кроме того, лидеры договорились о личной встрече."Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае", — отметили в Кремле.Помимо этого, Пезешкиан заявил Путину, что Тегеран не будет стремиться к созданию ядерного оружия, и поблагодарил за позицию России по иранскому атому.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

