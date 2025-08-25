Прокуратура проводит проверку после инцидента на танкере на Чукотке

https://ria.ru/20250825/prokuratura-2037423389.html
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента на танкере "Онемен" на Чукотке, где загорелись пары горюче-смазочных материалов, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ранее порт Анадыря сообщил, что 25 августа на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло. "По предварительным данным, 25 августа около 10.00 (01.00 мск) произошло возгорание на судне "Онемен", следовавшем по реке Анадырь из села Краснено в город Анадырь. Предположительно, загорелись пары горюче-смазочных материалов. Пострадало два члена экипажа, они доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник. По его словам, разлива топлива не допущено. Танкер на буксире следует в порт Анадырь. Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания и трудового законодательства, также контролируется ход доследственной проверки.
