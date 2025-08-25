Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проводит проверку после инцидента на танкере на Чукотке - РИА Новости, 25.08.2025
12:48 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/prokuratura-2037423389.html
Прокуратура проводит проверку после инцидента на танкере на Чукотке
Прокуратура проводит проверку после инцидента на танкере на Чукотке - РИА Новости, 25.08.2025
Прокуратура проводит проверку после инцидента на танкере на Чукотке
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента на танкере "Онемен" на Чукотке, где загорелись пары горюче-смазочных материалов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T12:48:00+03:00
2025-08-25T12:48:00+03:00
происшествия
анадырь
чукотка
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037419634_0:85:2940:1739_1920x0_80_0_0_09ad005bcc827ed4e3b7142ff01203fe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента на танкере "Онемен" на Чукотке, где загорелись пары горюче-смазочных материалов, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ранее порт Анадыря сообщил, что 25 августа на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло. "По предварительным данным, 25 августа около 10.00 (01.00 мск) произошло возгорание на судне "Онемен", следовавшем по реке Анадырь из села Краснено в город Анадырь. Предположительно, загорелись пары горюче-смазочных материалов. Пострадало два члена экипажа, они доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник. По его словам, разлива топлива не допущено. Танкер на буксире следует в порт Анадырь. Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания и трудового законодательства, также контролируется ход доследственной проверки.
https://ria.ru/20250820/chukotka-2036463889.html
анадырь
чукотка
Прокуратура проводит проверку после инцидента на танкере на Чукотке

Прокуратура проводит проверку после взрыва на танкере "Онемен" на Чукотке

© РИА Новости / Илья Питалев
Анадырский морской порт
Анадырский морской порт - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Анадырский морской порт. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента на танкере "Онемен" на Чукотке, где загорелись пары горюче-смазочных материалов, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее порт Анадыря сообщил, что 25 августа на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло.
"По предварительным данным, 25 августа около 10.00 (01.00 мск) произошло возгорание на судне "Онемен", следовавшем по реке Анадырь из села Краснено в город Анадырь. Предположительно, загорелись пары горюче-смазочных материалов. Пострадало два члена экипажа, они доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник.
По его словам, разлива топлива не допущено. Танкер на буксире следует в порт Анадырь. Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания и трудового законодательства, также контролируется ход доследственной проверки.
20.08.2025
На Чукотке будут судить экс-командира самолета, врезавшегося в склон горы
20 августа, 11:20
 
Происшествия Анадырь Чукотка Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
