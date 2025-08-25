https://ria.ru/20250825/prokuratura-2037423389.html

Прокуратура проводит проверку после инцидента на танкере на Чукотке

Прокуратура проводит проверку после инцидента на танкере на Чукотке

Прокуратура проводит проверку после инцидента на танкере на Чукотке

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента на танкере "Онемен" на Чукотке, где загорелись пары горюче-смазочных материалов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента на танкере "Онемен" на Чукотке, где загорелись пары горюче-смазочных материалов, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ранее порт Анадыря сообщил, что 25 августа на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло. "По предварительным данным, 25 августа около 10.00 (01.00 мск) произошло возгорание на судне "Онемен", следовавшем по реке Анадырь из села Краснено в город Анадырь. Предположительно, загорелись пары горюче-смазочных материалов. Пострадало два члена экипажа, они доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник. По его словам, разлива топлива не допущено. Танкер на буксире следует в порт Анадырь. Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания и трудового законодательства, также контролируется ход доследственной проверки.

