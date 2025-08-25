Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты

Рейтинг@Mail.ru
Хорошие новости
 
10:29 25.08.2025 (обновлено: 12:08 25.08.2025)
правительство рф
михаил мишустин
общество
россия
образование
хорошие новости
россия
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Правительство выделит более 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Направим сейчас на эти цели свыше 2,5 миллиарда рублей. Это позволит помочь порядка 214 тысячам студентов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил востребованность программы образовательного кредитования на льготных условиях, ее реализуют уже пять лет. Студенты могут оформить долгосрочный заем под три процента годовых, а федеральный бюджет компенсирует банкам низкую ставку.

Заемщиком выступает сам учащийся, причем ему для этого не требуется ни подтверждения дохода, ни поручителей. Банк перечисляет деньги напрямую в вуз, их нельзя потратить на другие цели.

Как уточнил премьер, льготные кредиты уже позволили тысячам молодых людей получить высшее образование по желаемой специальности.
Хорошие новости
 
 
