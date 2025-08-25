https://ria.ru/20250825/pravitelstvo--2037385739.html
Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Правительство выделит более 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Направим сейчас на эти цели свыше 2,5 миллиарда рублей. Это позволит помочь порядка 214 тысячам студентов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил востребованность программы образовательного кредитования на льготных условиях, ее реализуют уже пять лет. Студенты могут оформить долгосрочный заем под три процента годовых, а федеральный бюджет компенсирует банкам низкую ставку. Как уточнил премьер, льготные кредиты уже позволили тысячам молодых людей получить высшее образование по желаемой специальности.
