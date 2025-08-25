Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве увеличилась - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/pozhar-2037485629.html
Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве увеличилась
Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве увеличилась - РИА Новости, 25.08.2025
Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве увеличилась
Площадь пожара в Новороссийском лесничестве в Краснодарском крае, где горит сухая растительность, увеличилась до 2,5 гектара, сообщило МЧС России. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T16:40:00+03:00
2025-08-25T16:40:00+03:00
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037470974_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_8a948c49ccc458b54b6e633cffc26761.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Новороссийском лесничестве в Краснодарском крае, где горит сухая растительность, увеличилась до 2,5 гектара, сообщило МЧС России. Ранее ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю сообщало, что спасатели тушат пожар в Анапском участковом лесничестве на площади 1,5 гектара. "В Новороссийском лесничестве, Анапском участковом лесничестве, загорелась сухая растительность на 2,5 гектара", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ. Отмечается, что огонь в труднодоступных условиях тушат порядка сотни специалистов, 19 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России.
https://ria.ru/20250824/krym-2037310201.html
https://ria.ru/20250823/podmoskove-2037176551.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037470974_0:51:960:771_1920x0_80_0_0_52ee3d066de44530ad9d64ac671a6999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия
Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия
Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве увеличилась

Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве увеличилась до 2,5 га

© Фото : МЧС Краснодарского краяЛесной пожар в Анапе
Лесной пожар в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : МЧС Краснодарского края
Лесной пожар в Анапе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Новороссийском лесничестве в Краснодарском крае, где горит сухая растительность, увеличилась до 2,5 гектара, сообщило МЧС России.
Ранее ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю сообщало, что спасатели тушат пожар в Анапском участковом лесничестве на площади 1,5 гектара.
Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Крыму тушат пожар на площади 200 гектаров
24 августа, 16:48
"В Новороссийском лесничестве, Анапском участковом лесничестве, загорелась сухая растительность на 2,5 гектара", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.
Отмечается, что огонь в труднодоступных условиях тушат порядка сотни специалистов, 19 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России.
Последствия пожара в частном доме в подмосковной деревне Масюгино. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли два ребенка
23 августа, 15:44
 
Краснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала