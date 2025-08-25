https://ria.ru/20250825/pozhar-2037485629.html
Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве увеличилась
Площадь пожара в Новороссийском лесничестве в Краснодарском крае, где горит сухая растительность, увеличилась до 2,5 гектара, сообщило МЧС России. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Новороссийском лесничестве в Краснодарском крае, где горит сухая растительность, увеличилась до 2,5 гектара, сообщило МЧС России. Ранее ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю сообщало, что спасатели тушат пожар в Анапском участковом лесничестве на площади 1,5 гектара. "В Новороссийском лесничестве, Анапском участковом лесничестве, загорелась сухая растительность на 2,5 гектара", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ. Отмечается, что огонь в труднодоступных условиях тушат порядка сотни специалистов, 19 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России.
