В России потушили 18 лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 18 лесных возгораний площадью 111 гектаров в российских регионах, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 111 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ насчитывалось 37 лесных пожара на площади более 5,5 тысячи гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 14 пожаров на площади около четырех тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
