В Армении отреагировали на сообщения о проблемах с поставками в Россию
В Армении отреагировали на сообщения о проблемах с поставками в Россию
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Глава Министерства экономики Армении Геворг Папоян опроверг информацию о том, что фуры с сельхозпродукцией, направлявшиеся в Россию, развернули на границе с Грузией. Об этом он написал в Facebook*."В августе в Россию въехали 762 грузовика с армянскими фруктами и овощами, а из Грузии вернулись всего четыре", — говорится в публикации.В субботу оппозиционный армянский депутат Гарник Даниелян заявил, что из КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе возвращаются направлявшиеся в Россию машины с сельхозпродукцией. По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах с фитосанитарией.Политик добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в Россию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Глава Министерства экономики Армении Геворг Папоян опроверг информацию о том, что фуры с сельхозпродукцией, направлявшиеся в Россию, развернули на границе с Грузией. Об этом он написал в Facebook*.
"В августе в Россию
въехали 762 грузовика с армянскими фруктами и овощами, а из Грузии
вернулись всего четыре", — говорится в публикации.
В субботу оппозиционный армянский депутат Гарник Даниелян заявил, что из КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе возвращаются направлявшиеся в Россию машины с сельхозпродукцией. По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах с фитосанитарией.
Политик добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в Россию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.