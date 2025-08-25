https://ria.ru/20250825/postavki-2037426900.html

В Армении отреагировали на сообщения о проблемах с поставками в Россию

В Армении отреагировали на сообщения о проблемах с поставками в Россию - РИА Новости, 25.08.2025

В Армении отреагировали на сообщения о проблемах с поставками в Россию

Глава Министерства экономики Армении Геворг Папоян опроверг информацию о том, что фуры с сельхозпродукцией, направлявшиеся в Россию, развернули на границе с... РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Глава Министерства экономики Армении Геворг Папоян опроверг информацию о том, что фуры с сельхозпродукцией, направлявшиеся в Россию, развернули на границе с Грузией. Об этом он написал в Facebook*."В августе в Россию въехали 762 грузовика с армянскими фруктами и овощами, а из Грузии вернулись всего четыре", — говорится в публикации.В субботу оппозиционный армянский депутат Гарник Даниелян заявил, что из КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе возвращаются направлявшиеся в Россию машины с сельхозпродукцией. По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах с фитосанитарией.Политик добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в Россию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

