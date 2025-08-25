Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал протесты в Сербии - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 25.08.2025 (обновлено: 08:20 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/posol-2037362664.html
Посол России прокомментировал протесты в Сербии
Посол России прокомментировал протесты в Сербии - РИА Новости, 25.08.2025
Посол России прокомментировал протесты в Сербии
Протесты в Сербии специально организуются так, чтобы охватить всю страну, и это выдает, что эти протесты не спонтанны и за ними стоит четкая организация, заявил РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T08:16:00+03:00
2025-08-25T08:20:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
россия
александр боцан-харченко
патриарх сербский порфирий
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026473608_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_827d63640ea6936ab83b49e77687e01e.jpg
БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Протесты в Сербии специально организуются так, чтобы охватить всю страну, и это выдает, что эти протесты не спонтанны и за ними стоит четкая организация, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Хочу сказать тоже по поводу организации. Организовано это не спонтанно - давайте там Белград, еще где-то, хаотически. Нет, охвачено при таком организационном участии каких-то знатоков и устроителей развалов государств - протесты по всей Сербии. Вот они четко организованы по всей Сербии. От Нови-Сада до юга, Валево", - заявил Боцан-Харченко. Он подчеркнул, что это характерный момент. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в стране через три-четыре дня для установления мира и порядка. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков в разных городах Сербии.
https://ria.ru/20250825/serbiya-2037346421.html
https://ria.ru/20250824/serbiya-2037247244.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026473608_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b129f27c09ed8e8be2ddfa2b3922fda5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), россия, александр боцан-харченко, патриарх сербский порфирий, александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Боцан-Харченко, Патриарх Сербский Порфирий, Александр Вучич
Посол России прокомментировал протесты в Сербии

Посол РФ Боцан-Харченко: протесты организуются так, чтобы охватить всю Сербию

© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Протесты в Сербии специально организуются так, чтобы охватить всю страну, и это выдает, что эти протесты не спонтанны и за ними стоит четкая организация, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Хочу сказать тоже по поводу организации. Организовано это не спонтанно - давайте там Белград, еще где-то, хаотически. Нет, охвачено при таком организационном участии каких-то знатоков и устроителей развалов государств - протесты по всей Сербии. Вот они четко организованы по всей Сербии. От Нови-Сада до юга, Валево", - заявил Боцан-Харченко.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Посол России рассказал об особенности протестов в Сербии
01:36
Он подчеркнул, что это характерный момент.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в стране через три-четыре дня для установления мира и порядка. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков в разных городах Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Посол России рассказал, кем Запад хочет заменить президента Сербии
Вчера, 09:05
 
В миреСербияБелград (город)РоссияАлександр Боцан-ХарченкоПатриарх Сербский ПорфирийАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала