Посол России прокомментировал протесты в Сербии
Посол РФ Боцан-Харченко: протесты организуются так, чтобы охватить всю Сербию
Акция протеста в Белграде.
БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Протесты в Сербии специально организуются так, чтобы охватить всю страну, и это выдает, что эти протесты не спонтанны и за ними стоит четкая организация, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Хочу сказать тоже по поводу организации. Организовано это не спонтанно - давайте там Белград, еще где-то, хаотически. Нет, охвачено при таком организационном участии каких-то знатоков и устроителей развалов государств - протесты по всей Сербии. Вот они четко организованы по всей Сербии. От Нови-Сада до юга, Валево", - заявил Боцан-Харченко.
Он подчеркнул, что это характерный момент.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в стране через три-четыре дня для установления мира и порядка. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков в разных городах Сербии.