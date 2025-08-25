https://ria.ru/20250825/poshliny-2037344717.html
Почтовые службы Европы приостанавливают отправку посылок в США, пишет Axios
Почтовые службы Европы приостанавливают отправку посылок в США, пишет Axios - РИА Новости, 25.08.2025
Почтовые службы Европы приостанавливают отправку посылок в США, пишет Axios
Европейские почтовые службы начали приостанавливать или прекращать отправку посылок в США из-за неопределенности относительно окончания льготного режима... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T01:05:00+03:00
2025-08-25T01:05:00+03:00
2025-08-25T01:05:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Европейские почтовые службы начали приостанавливать или прекращать отправку посылок в США из-за неопределенности относительно окончания льготного режима минимальных ввозных пошлин, сообщает портал Axios. Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Согласно решению Белого дома, с 29 августа пошлины будут взиматься с заграничных посылок из всех стран, к которым применяются повышенные тарифы. "Ряд европейских почтовых агентств начали приостанавливать или прекращать отправки в США, ссылаясь на неопределенность относительно окончания на этой неделе так называемой льготной пошлины", - говорится в публикации. В результате, как отмечает издание, под угрозой оказался товарооборот между США и Европой, это сотни миллионов посылок ежегодно.
Почтовые службы Европы приостанавливают отправку посылок в США, пишет Axios
