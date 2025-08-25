https://ria.ru/20250825/poshliny-2037344717.html

Почтовые службы Европы приостанавливают отправку посылок в США, пишет Axios

Почтовые службы Европы приостанавливают отправку посылок в США, пишет Axios - РИА Новости, 25.08.2025

Почтовые службы Европы приостанавливают отправку посылок в США, пишет Axios

Европейские почтовые службы начали приостанавливать или прекращать отправку посылок в США из-за неопределенности относительно окончания льготного режима... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T01:05:00+03:00

2025-08-25T01:05:00+03:00

2025-08-25T01:05:00+03:00

в мире

сша

европа

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030012081_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_33741cdeb72460bfcd124f57db0a4e59.jpg

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Европейские почтовые службы начали приостанавливать или прекращать отправку посылок в США из-за неопределенности относительно окончания льготного режима минимальных ввозных пошлин, сообщает портал Axios. Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Согласно решению Белого дома, с 29 августа пошлины будут взиматься с заграничных посылок из всех стран, к которым применяются повышенные тарифы. "Ряд европейских почтовых агентств начали приостанавливать или прекращать отправки в США, ссылаясь на неопределенность относительно окончания на этой неделе так называемой льготной пошлины", - говорится в публикации. В результате, как отмечает издание, под угрозой оказался товарооборот между США и Европой, это сотни миллионов посылок ежегодно.

https://ria.ru/20250320/ssha-2005948356.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт