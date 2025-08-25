Рейтинг@Mail.ru
Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 25.08.2025 (обновлено: 10:22 25.08.2025)
Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента
Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Данила Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии с него соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."Подана кассационная жалоба Поперечного* Д.А. по административному делу", - сказали в инстанции.Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году отказал Поперечному* в его иске к министерству юстиции РФ, в котором он требовал исключить его из списка иноагентов. В июне 2025-го Мосгорсуд утвердил решение.Как ранее стало известно в суде, одной из причин внесения Поперечного* в данный реестр послужило получение им более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Кроме того, комика штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он обжаловал решение, затем Мосгорсуд отменил постановление о взыскании с него штрафа, дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный*
Видеоблогер Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Видеоблогер Данила Поперечный*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Данила Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии с него соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"Подана кассационная жалоба Поперечного* Д.А. по административному делу", - сказали в инстанции.
Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году отказал Поперечному* в его иске к министерству юстиции РФ, в котором он требовал исключить его из списка иноагентов. В июне 2025-го Мосгорсуд утвердил решение.
Как ранее стало известно в суде, одной из причин внесения Поперечного* в данный реестр послужило получение им более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Кроме того, комика штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он обжаловал решение, затем Мосгорсуд отменил постановление о взыскании с него штрафа, дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Специальная военная операция на УкраинеМоскваМосковский городской судДанила ПоперечныйРоссияСШАОбщество
 
 
