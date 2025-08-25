https://ria.ru/20250825/poperechnyy-2037383437.html

Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Данила Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии с него соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."Подана кассационная жалоба Поперечного* Д.А. по административному делу", - сказали в инстанции.Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году отказал Поперечному* в его иске к министерству юстиции РФ, в котором он требовал исключить его из списка иноагентов. В июне 2025-го Мосгорсуд утвердил решение.Как ранее стало известно в суде, одной из причин внесения Поперечного* в данный реестр послужило получение им более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Кроме того, комика штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он обжаловал решение, затем Мосгорсуд отменил постановление о взыскании с него штрафа, дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

