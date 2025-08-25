https://ria.ru/20250825/poperechnyy-2037383437.html
Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента
Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 25.08.2025
Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента
Признанный иностранным агентом комик Данила Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии с него соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T10:21:00+03:00
2025-08-25T10:21:00+03:00
2025-08-25T10:22:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
московский городской суд
данила поперечный
россия
сша
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_442d1a7423fd930442291c0d606ef229.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Данила Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии с него соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."Подана кассационная жалоба Поперечного* Д.А. по административному делу", - сказали в инстанции.Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году отказал Поперечному* в его иске к министерству юстиции РФ, в котором он требовал исключить его из списка иноагентов. В июне 2025-го Мосгорсуд утвердил решение.Как ранее стало известно в суде, одной из причин внесения Поперечного* в данный реестр послужило получение им более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Кроме того, комика штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он обжаловал решение, затем Мосгорсуд отменил постановление о взыскании с него штрафа, дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250818/varlamov-2035962823.html
https://ria.ru/20250823/markaryan-2037218776.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_192:0:2464:1704_1920x0_80_0_0_ec4371fc26f4de57060691d8841cdb3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский городской суд, данила поперечный, россия, сша, общество
Москва, Специальная военная операция на Украине, Московский городской суд, Данила Поперечный, Россия, США, Общество
Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента
Комик Поперечный обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента