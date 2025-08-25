Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о хищении средств бойцов СВО дал показания - РИА Новости, 25.08.2025
05:49 25.08.2025
Фигурант дела о хищении средств бойцов СВО дал показания
Один из обвиняемых по делу преступного сообщества, члены которого серийно похищали деньги у участников СВО в аэропорту "Шереметьево", дал признательные... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Один из обвиняемых по делу преступного сообщества, члены которого серийно похищали деньги у участников СВО в аэропорту “Шереметьево”, дал признательные показания и изобличил подельников, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела. “Один из обвиняемых признал вину, заключил досудебное соглашение, дал следствию, что называется, весь расклад, в том числе по подельникам”, - рассказал собеседник агентства. По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах. Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей. В одном производстве 14 уголовных дел по фактам организации преступного сообщества и участия в нем, изучаются 20 эпизодов хищений денежных средств у граждан, подчеркивается в материалах.
Фигурант дела о хищении средств бойцов СВО в "Шереметьево" дал показания

