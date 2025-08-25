https://ria.ru/20250825/pogoda-2037360269.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются местами в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 17 градусов, что ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять тыловая холодная часть циклона с центром над Ленинградской областью. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода. После полудня местами пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 15 - плюс 17 градусов, по области от плюс 14 до плюс 19 градусов. Такие значения на четыре-пять градусов ниже климатической нормы середины третьей декады августа", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду, днем - порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
