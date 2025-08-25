Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/pogoda-2037360269.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Кратковременные дожди ожидаются местами в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 17 градусов, что ниже климатической нормы на четыре-пять градусов,... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T07:50:00+03:00
2025-08-25T07:50:00+03:00
москва
ленинградская область
михаил леус
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757778_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_710ba5563b1a73908edc6e22a39503c1.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются местами в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 17 градусов, что ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять тыловая холодная часть циклона с центром над Ленинградской областью. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода. После полудня местами пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 15 - плюс 17 градусов, по области от плюс 14 до плюс 19 градусов. Такие значения на четыре-пять градусов ниже климатической нормы середины третьей декады августа", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду, днем - порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20250820/vilfand-2036421894.html
москва
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757778_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_281143c02c47b7d020b4c9b16786a2e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ленинградская область, михаил леус, общество
Москва, Ленинградская область, Михаил Леус, Общество
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: в понедельник в Москве ожидаются кратковременные дожди

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в Москве во время дождя
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются местами в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 17 градусов, что ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять тыловая холодная часть циклона с центром над Ленинградской областью. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода. После полудня местами пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 15 - плюс 17 градусов, по области от плюс 14 до плюс 19 градусов. Такие значения на четыре-пять градусов ниже климатической нормы середины третьей декады августа", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду, днем - порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
Девушка идет по Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
20 августа, 04:43
 
МоскваЛенинградская областьМихаил ЛеусОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала