Начальника поезда Куйбышевской ж/д избили на работе
Начальника поезда Куйбышевской ж/д избили на работе - РИА Новости, 25.08.2025
Начальника поезда Куйбышевской ж/д избили на работе
Начальника поезда избили на работе, его доставили в больницу в Нижнем Новгороде, выясняются обстоятельства инцидента, сообщила нижегородская трудовая инспекция. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T16:58:00+03:00
2025-08-25T16:58:00+03:00
2025-08-25T16:58:00+03:00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Начальника поезда избили на работе, его доставили в больницу в Нижнем Новгороде, выясняются обстоятельства инцидента, сообщила нижегородская трудовая инспекция. По предварительной информации, 24 августа в 16.00 во время движения начальник поезда Куйбышевской железной дороги был избит неизвестными в поезде, он получил множественные ушибы лица и головы. Трудовая инспекция Нижегородской области устанавливает подробности инцидента. "Организовано взаимодействие с компетентными органами для выяснения всех причин и обстоятельств происшедшего несчастного случая на производстве с начальником поезда Куйбышевской железной дороги, который был доставлен в больницу Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
Начальника поезда Куйбышевской ж/д избили на работе
Начальника поезда Куйбышевской ж/д избили на работе, его доставили в больницу