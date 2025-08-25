https://ria.ru/20250825/poezd-2037490490.html

Начальника поезда Куйбышевской ж/д избили на работе

Начальника поезда Куйбышевской ж/д избили на работе - РИА Новости, 25.08.2025

Начальника поезда Куйбышевской ж/д избили на работе

Начальника поезда избили на работе, его доставили в больницу в Нижнем Новгороде, выясняются обстоятельства инцидента, сообщила нижегородская трудовая инспекция. РИА Новости, 25.08.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Начальника поезда избили на работе, его доставили в больницу в Нижнем Новгороде, выясняются обстоятельства инцидента, сообщила нижегородская трудовая инспекция. По предварительной информации, 24 августа в 16.00 во время движения начальник поезда Куйбышевской железной дороги был избит неизвестными в поезде, он получил множественные ушибы лица и головы. Трудовая инспекция Нижегородской области устанавливает подробности инцидента. "Организовано взаимодействие с компетентными органами для выяснения всех причин и обстоятельств происшедшего несчастного случая на производстве с начальником поезда Куйбышевской железной дороги, который был доставлен в больницу Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

