https://ria.ru/20250825/podmoskove-2037436572.html

Первые представления фестиваля магии в Подмосковье собрали 10,5 тыс человек

Первые представления фестиваля магии в Подмосковье собрали 10,5 тыс человек - РИА Новости, 25.08.2025

Первые представления фестиваля магии в Подмосковье собрали 10,5 тыс человек

Первые представления фестиваля иллюзионного искусства "Маги в парках" в Подмосковье посетили 10,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T13:42:00+03:00

2025-08-25T13:42:00+03:00

2025-08-25T13:42:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

дубна

фестивали

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037434210_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_051d31e64344ae143aa3244b33475d5c.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первые представления фестиваля иллюзионного искусства "Маги в парках" в Подмосковье посетили 10,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятия прошли 24 и 25 августа в парке имени Талалихина в Подольске и в парке "Набережная имени Менделеева" Дубны. Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией "Московская областная дирекция по развитию парков" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие в Подольске посетили 4,5 тысячи человек, в Дубне – 6 тысяч зрителей. По результатам отборочных туров в финал вышли по четыре участника в номинациях "Микромагия" и "Сценическая магия". Выступления конкурсантов оценивали художественные руководители фестиваля, иллюзионисты братья Сафроновы – они же выступили в рамках мероприятий. Они показали номера иллюзии и трюки, в некоторых смогли поучаствовать и зрители. Фестиваль продолжится до 21 сентября и завершится гала-концертом на набережной Павшинской поймы в Красногорске. В рамках программы участники конкурсной части фестиваля поборются за главный приз – возможность выступить в представлении братьев Сафроновых. Также на гала-концерте зрителей ждут выступления иллюзионистов и фокусников из России и зарубежных стран.

https://ria.ru/20250825/podmoskove-2037405128.html

московская область (подмосковье)

подольск

дубна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), подольск, дубна, фестивали