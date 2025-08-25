Рейтинг@Mail.ru
Первые представления фестиваля магии в Подмосковье собрали 10,5 тыс человек
Новости Подмосковья
 
13:42 25.08.2025
Первые представления фестиваля магии в Подмосковье собрали 10,5 тыс человек
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
дубна
фестивали
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первые представления фестиваля иллюзионного искусства "Маги в парках" в Подмосковье посетили 10,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятия прошли 24 и 25 августа в парке имени Талалихина в Подольске и в парке "Набережная имени Менделеева" Дубны. Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией "Московская областная дирекция по развитию парков" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие в Подольске посетили 4,5 тысячи человек, в Дубне – 6 тысяч зрителей. По результатам отборочных туров в финал вышли по четыре участника в номинациях "Микромагия" и "Сценическая магия". Выступления конкурсантов оценивали художественные руководители фестиваля, иллюзионисты братья Сафроновы – они же выступили в рамках мероприятий. Они показали номера иллюзии и трюки, в некоторых смогли поучаствовать и зрители. Фестиваль продолжится до 21 сентября и завершится гала-концертом на набережной Павшинской поймы в Красногорске. В рамках программы участники конкурсной части фестиваля поборются за главный приз – возможность выступить в представлении братьев Сафроновых. Также на гала-концерте зрителей ждут выступления иллюзионистов и фокусников из России и зарубежных стран.
московская область (подмосковье), подольск, дубна, фестивали
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Дубна, Фестивали
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиБратья Сафроновы на фестивале магии в Подмосковье
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Братья Сафроновы на фестивале магии в Подмосковье
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первые представления фестиваля иллюзионного искусства "Маги в парках" в Подмосковье посетили 10,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятия прошли 24 и 25 августа в парке имени Талалихина в Подольске и в парке "Набережная имени Менделеева" Дубны. Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией "Московская областная дирекция по развитию парков" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие в Подольске посетили 4,5 тысячи человек, в Дубне – 6 тысяч зрителей.
По результатам отборочных туров в финал вышли по четыре участника в номинациях "Микромагия" и "Сценическая магия". Выступления конкурсантов оценивали художественные руководители фестиваля, иллюзионисты братья Сафроновы – они же выступили в рамках мероприятий. Они показали номера иллюзии и трюки, в некоторых смогли поучаствовать и зрители.
Фестиваль продолжится до 21 сентября и завершится гала-концертом на набережной Павшинской поймы в Красногорске. В рамках программы участники конкурсной части фестиваля поборются за главный приз – возможность выступить в представлении братьев Сафроновых. Также на гала-концерте зрителей ждут выступления иллюзионистов и фокусников из России и зарубежных стран.
