https://ria.ru/20250825/podmoskove-2037405128.html

В Подмосковье упростили цифровую услугу для медработников

В Подмосковье упростили цифровую услугу для медработников - РИА Новости, 25.08.2025

В Подмосковье упростили цифровую услугу для медработников

Услугу по оформлению ежемесячной выплаты медицинским работникам по аренде жилья оптимизировали на региональном портале Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T11:35:00+03:00

2025-08-25T11:35:00+03:00

2025-08-25T11:35:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Услугу по оформлению ежемесячной выплаты медицинским работникам по аренде жилья оптимизировали на региональном портале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "С начала года подмосковные медработники подали более 8 тысяч заявлений на выплату по аренде жилья. Теперь онлайн-услуга стала еще удобнее. В обновленной электронной форме больше не нужно вводить расчетный счет – достаточно указать номер зарплатной карты "Мир", а умный сервис мгновенно проверит его корректность и сразу сообщит об ошибке, если она допущена", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Услуга доступна на регпортале Подмосковья в разделе "Поддержка" – "Льготы и выплаты". Оформить выплату могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые являются сотрудниками медучреждений государственной системы здравоохранения региона и работают не менее чем на одну полную ставку. Однако у заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности жилья на территории региона. Сумма компенсации по аренде жилья составляет от 20 до 30 тысяч рублей, в зависимости от городского округа, где трудоустроен специалист. Если за выплатой обращается семья, в которой оба супруга – медработники, то они получат от 30 до 45 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250214/zhile-1999414011.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), общество