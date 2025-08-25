В Подмосковье упростили цифровую услугу для медработников

https://ria.ru/20250825/podmoskove-2037405128.html
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Услугу по оформлению ежемесячной выплаты медицинским работникам по аренде жилья оптимизировали на региональном портале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "С начала года подмосковные медработники подали более 8 тысяч заявлений на выплату по аренде жилья. Теперь онлайн-услуга стала еще удобнее. В обновленной электронной форме больше не нужно вводить расчетный счет – достаточно указать номер зарплатной карты "Мир", а умный сервис мгновенно проверит его корректность и сразу сообщит об ошибке, если она допущена", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Услуга доступна на регпортале Подмосковья в разделе "Поддержка" – "Льготы и выплаты". Оформить выплату могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые являются сотрудниками медучреждений государственной системы здравоохранения региона и работают не менее чем на одну полную ставку. Однако у заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности жилья на территории региона. Сумма компенсации по аренде жилья составляет от 20 до 30 тысяч рублей, в зависимости от городского округа, где трудоустроен специалист. Если за выплатой обращается семья, в которой оба супруга – медработники, то они получат от 30 до 45 тысяч рублей.
