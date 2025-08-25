Мобильные комплексы Подмосковья совершили 6,7 тысячи выездов с начала года
Автомобиль медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мобильные комплексы Подмосковья совершили почти 6,7 тысячи выездов в регионе с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для жителей отдаленных территорий Подмосковья проводятся регулярные выезды мобильных комплексов. В них пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования.
"Важно организовать качественную и доступную медицинскую помощь для жителей отдаленных территорий региона. Для этого мы задействуем мобильные комплексы. С начала года было проведено почти 6,7 тысячи таких выездов, в ходе которых было осмотрено более 152 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
График выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций области или в социальных сетях. Чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.