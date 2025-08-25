https://ria.ru/20250825/podmoskove-2037403821.html

Мобильные комплексы Подмосковья совершили 6,7 тысячи выездов с начала года

Мобильные комплексы Подмосковья совершили 6,7 тысячи выездов с начала года - РИА Новости, 25.08.2025

Мобильные комплексы Подмосковья совершили 6,7 тысячи выездов с начала года

Мобильные комплексы Подмосковья совершили почти 6,7 тысячи выездов в регионе с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T11:31:00+03:00

2025-08-25T11:31:00+03:00

2025-08-25T11:31:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мобильные комплексы Подмосковья совершили почти 6,7 тысячи выездов в регионе с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Для жителей отдаленных территорий Подмосковья проводятся регулярные выезды мобильных комплексов. В них пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования. "Важно организовать качественную и доступную медицинскую помощь для жителей отдаленных территорий региона. Для этого мы задействуем мобильные комплексы. С начала года было проведено почти 6,7 тысячи таких выездов, в ходе которых было осмотрено более 152 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. График выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций области или в социальных сетях. Чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье)