От культуриста до Петросяна: певица Слава запуталась в амурных приключениях
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Певица Слава, известная своими откровенными текстами и не менее откровенными личными историями, вновь оказывается в центре внимания — из-за запутанных романтических связей. От молодого культуриста, чьи мускулы оказались крепче чувств, до ироничного юмориста Петросяна, чьи шутки, видимо, не смогли согреть её сердце, — звезда продолжает метаться в поисках идеальной любви.
Новые слухи о её любовных приключениях заставляют поклонников гадать, станет ли очередной избранник "тем самым суженым" или это лишь очередной эпизод в бесконечном сериале под названием "Личная жизнь Славы".
Крик души певицы Славы
Эмоциональный взрыв сорокапятилетней артистки Славы в социальных сетях стал не просто очередным поводом для светских сплетен, а настоящей психодрамой, развернувшейся на глазах у миллионов.
Ее откровение, пропитанное слезами и отчаянием, этот самый "крик души", обнажил глубокую личную трагедию. Она, называя себя "хрупким и ранимым существом", с болью вопрошала, почему самые близкие люди позволяют себе предательство, ложь и причиняют ей невыносимую боль.
Ее мольбы к Богу о даровании сил и здоровья и отчаянный призыв "Остановитесь, я больше не могу и не буду терпеть!" звучали как готовый сценарий для нового хита об одиночестве, слишком реального и пронзительного.
Публика и коллеги, включая Стаса Пьеху, мгновенно откликнулись на эту тревогу, предлагая немедленно "разобраться" с обидчиками. Первым под подозрение, конечно же, попал гражданский муж певицы, Анатолий Данилицкий, с которым она прожила почти двадцать лет. Однако ситуация оказалась куда более запутанной. Оказалось, что после восемнадцати лет отношений пара действительно распалась.
Но Слава, позиционируя себя как человека с прогрессивными взглядами, заявила, что не намерена "сжигать мосты" ради общей дочери. Она объяснила это парадоксальной формулировкой: они теперь не любовники, а "родные люди и друзья", которые не будут чинить препятствий новым романам друг друга. Подобное заявление выглядело скорее как удобная ширма, призванная скрыть истинную пустоту и боль, чем искреннее проявление современности.
Не прошло и дня, как певица, едва провозгласившая новый статус отношений, с жаром заявила о готовности к новым романам, активно кокетничая и уверяя всех, что возраст ей не помеха и в мужском внимании недостатка нет. Она заявляла, что чувствует себя желанной и комфортно в свои сорок пять.
Наступила на те же грабли
Однако следующая глава ее любовной саги обернулась полным фиаско. По информации ее подруги Анны Семенович, у Славы появился молодой воздыхатель — статный культурист, соответствовавший ее же критериям "чем крупнее, тем лучше". Но этот мимолетный роман, судя по всему, стал для звезды горьким разочарованием.
По слухам, молодой человек, осознав масштаб звезды и ее эмоциональные потребности, попросту бежал, не утруждая себя даже прощальными словами. Ирония судьбы усугубилась тем, что в этот же период у Славы обнаружились серьезные проблемы со слухом, которые лишили ее возможности нормально слышать на протяжении трех месяцев. Многие связали этот недуг с колоссальным нервным потрясением, вызванным чередой личных неудач.
Внезапный объект страсти
На этом фоне абсолютно неожиданным и сенсационным стал ее новый выбор, вернее, публичное провозглашение своего выбора. Объектом ее страсти и публичных ухаживаний стал маэстро юмора Евгений Петросян, чей возраст — семьдесят девять лет — создавал поистине сюрреалистичный контраст с сорокапятилетней певицей.
Петросян, давно и, казалось бы, прочно связанный узами брака с Татьяной Брухуновой, которая моложе его на четыре десятилетия и родила ему двоих детей, стал мишенью для откровенных и настойчивых предложений со стороны Славы.
С важным и серьезным видом она обращалась к своей подруге, а заодно и ко всей стране: "Лен, мы любим Евгения Вагановича. Ему свою швабру надо бросать и жениться на нас, потому что мы ему по возрасту подходим". Это заявление прозвучало не как шутка, а как прямое предложение руки и сердца, повторенное ею многократно.
Ответный удар
Этот демарш не мог не вызвать реакции в стане самого сатирика. Его супруга, Татьяна Брухунова, известная своей эмоциональностью и нестандартными реакциями на вызовы, по слухам, восприняла ухаживания Славы крайне серьезно.
Инсайдеры утверждают, что в качестве ответа Татьяна задумала не просто укрепить брак, а совершить решительный демографический ход — родить Петросяну третьего ребенка, чтобы окончательно закрепить свой статус и сделать союз незыблемым.
Эта история, балансирующая на грани абсурдного фарса и настоящей трагедии одинокой души, демонстрирует полную потерю ориентиров. Слава, по собственному признанию, любит "другого человека", но кто этот таинственный незнакомец — сбежавший культурист, пожилой юморист или вовсе призрачный идеал, — остается загадкой.
Ее сердце, разрывающееся между прошлым, несостоявшимся настоящим и причудливым будущим, стало ареной для публичной битвы, исход которой предсказать невозможно. Эта драма ставит под сомнение не только личное счастье артистки, но и самую природу знаменитости, готовой обменять приватность на эфирное время, а искренние чувства — на дешевую сенсацию.