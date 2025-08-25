https://ria.ru/20250825/peregovory-2037355755.html

Источник рассказал о ходе переговоров России и Украины в Стамбуле

Источник рассказал о ходе переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 25.08.2025

Источник рассказал о ходе переговоров России и Украины в Стамбуле

Турции пока неизвестно, будут ли продолжены переговоры России и Украины в Стамбуле, конкретики по их очередному раунду нет, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T06:17:00+03:00

2025-08-25T06:17:00+03:00

2025-08-25T06:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

стамбул

владимир мединский

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030989120_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_7dde9b61bf6876dd3a2379c2495092ce.jpg

АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Турции пока неизвестно, будут ли продолжены переговоры России и Украины в Стамбуле, конкретики по их очередному раунду нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки друг от друга, а встреча лидеров должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. "У нас пока нет конкретной информации о том, будет ли продолжен процесс (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.). Стороны сами выбирают дату и место", - сказал собеседник агентства. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

https://ria.ru/20250819/putin-2036263694.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дональд трамп