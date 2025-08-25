Рейтинг@Mail.ru
06:17 25.08.2025
Источник рассказал о ходе переговоров России и Украины в Стамбуле
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Турции пока неизвестно, будут ли продолжены переговоры России и Украины в Стамбуле, конкретики по их очередному раунду нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки друг от друга, а встреча лидеров должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. "У нас пока нет конкретной информации о том, будет ли продолжен процесс (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.). Стороны сами выбирают дату и место", - сказал собеседник агентства. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Турции пока неизвестно, будут ли продолжены переговоры России и Украины в Стамбуле, конкретики по их очередному раунду нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки друг от друга, а встреча лидеров должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
"У нас пока нет конкретной информации о том, будет ли продолжен процесс (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.). Стороны сами выбирают дату и место", - сказал собеседник агентства.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
