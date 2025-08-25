https://ria.ru/20250825/pensiya-2037348183.html
Названа средняя пенсия летчиков-испытателей в России
Названа средняя пенсия летчиков-испытателей в России
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средняя пенсия летчиков-испытателей увеличилась до 165 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2025 года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно этим данным, летчики-испытатели на 1 июля получают среднюю пенсию в размере 165 721 рублей в месяц, в то время как по состоянию на 1 января этого года она составляла 150 010 рублей в месяц. При этом работающие пенсионеры данной категории получают 157 288 рублей, а неработающие - 168 506 рублей.
