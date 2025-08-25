Рейтинг@Mail.ru
Память свыше 1,5 тыс воинов-якутян увековечена в Новгородской области
Республика Саха (Якутия)
 
16:48 25.08.2025 (обновлено: 17:07 25.08.2025)
Память свыше 1,5 тыс воинов-якутян увековечена в Новгородской области
Память свыше 1,5 тыс воинов-якутян увековечена в Новгородской области - РИА Новости, 25.08.2025
Память свыше 1,5 тыс воинов-якутян увековечена в Новгородской области
Память свыше 1,5 тысячи воинов-якутян увековечена в Новгородской области, такие мемориалы появятся еще в трех областях страны, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 25.08.2025
новгородская область
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
ЯКУТСК, 25 авг - РИА Новости. Память свыше 1,5 тысячи воинов-якутян увековечена в Новгородской области, такие мемориалы появятся еще в трех областях страны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии памятных плит с именами 1589 воинов-якутян, погибших на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - рассказали в пресс-службе. Памятные плиты установлены у памятника "Воинам-якутянам – защитникам Старорусского района" в деревне Буреги, который был открыт 20 ноября 1968 года по инициативе Президиума Верховного Совета Якутской АССР и якутского историка Д.Д. Петрова. Список воинов-якутян - результат многолетней кропотливой работы исследователей и историков А.А. Калашникова, В.Н. Сантуева и других энтузиастов. Открытие памятных плит состоялось в рамках историко-патриотического проекта "Бастионы Памяти", стартовавшего в феврале. Проект включает образовательную работу среди молодёжи. Идея получила поддержку министерства культуры РФ, министерства обороны и региональных администраций. Как отметил Николаев, в июне на Мамаевом кургане был открыт первый обелиск воинам-якутянам, павшим в битве за Сталинград. Такие мемориалы появятся и в Смоленской, Псковской, Калужской областях. "Установленные в год 80-летия Победы плиты с именами героев - это символ единства многонационального советского народа. Наши регионы связывает общая история, и соглашение, подписанное между Новгородской областью и Республикой Саха (Якутия), стало подтверждением этой дружбы. Благодарю правительство Якутии, историков, поисковиков — всех, кто возвращает нам имена героев", - сказал на открытии исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов. Выходцы из республики покоятся в землях 19 регионов, но наибольшее число погибших якутян приходится на территории Новгородской, Тверской, Волгоградской (Сталинградской), Ленинградской, Калужской, Смоленской и Псковской и Московской областей. Сегодня на территории девяти регионов России расположено всего 16 памятных объектов, увековечивающих подвиг воинов-якутян. Большинство из них в разные годы установлены по инициативе и на средства общественности при поддержке правительства Якутии.
новгородская область
россия
республика саха (якутия)
Память свыше 1,5 тыс воинов-якутян увековечена в Новгородской области

В Новгородской области состоялось открытие памятных плит воинам-якутянам

ЯКУТСК, 25 авг - РИА Новости. Память свыше 1,5 тысячи воинов-якутян увековечена в Новгородской области, такие мемориалы появятся еще в трех областях страны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии памятных плит с именами 1589 воинов-якутян, погибших на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - рассказали в пресс-службе.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Айсен Николаев – о патриотизме, новой энергетике и креативной экономике
15 августа, 12:42
Памятные плиты установлены у памятника "Воинам-якутянам – защитникам Старорусского района" в деревне Буреги, который был открыт 20 ноября 1968 года по инициативе Президиума Верховного Совета Якутской АССР и якутского историка Д.Д. Петрова. Список воинов-якутян - результат многолетней кропотливой работы исследователей и историков А.А. Калашникова, В.Н. Сантуева и других энтузиастов.
Открытие памятных плит состоялось в рамках историко-патриотического проекта "Бастионы Памяти", стартовавшего в феврале. Проект включает образовательную работу среди молодёжи. Идея получила поддержку министерства культуры РФ, министерства обороны и региональных администраций.
Как отметил Николаев, в июне на Мамаевом кургане был открыт первый обелиск воинам-якутянам, павшим в битве за Сталинград. Такие мемориалы появятся и в Смоленской, Псковской, Калужской областях.
"Установленные в год 80-летия Победы плиты с именами героев - это символ единства многонационального советского народа. Наши регионы связывает общая история, и соглашение, подписанное между Новгородской областью и Республикой Саха (Якутия), стало подтверждением этой дружбы. Благодарю правительство Якутии, историков, поисковиков — всех, кто возвращает нам имена героев", - сказал на открытии исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов.
Выходцы из республики покоятся в землях 19 регионов, но наибольшее число погибших якутян приходится на территории Новгородской, Тверской, Волгоградской (Сталинградской), Ленинградской, Калужской, Смоленской и Псковской и Московской областей.
Сегодня на территории девяти регионов России расположено всего 16 памятных объектов, увековечивающих подвиг воинов-якутян. Большинство из них в разные годы установлены по инициативе и на средства общественности при поддержке правительства Якутии.
Глава Якутии Айсен Николаев и участники кадровой программы Время героев - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Николаев дал наставления двум участникам кадровой программы "Время героев"
23 июля, 14:39
 
Республика Саха (Якутия)Новгородская областьРоссияАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
