Память свыше 1,5 тыс воинов-якутян увековечена в Новгородской области

Память свыше 1,5 тыс воинов-якутян увековечена в Новгородской области

ЯКУТСК, 25 авг - РИА Новости. Память свыше 1,5 тысячи воинов-якутян увековечена в Новгородской области, такие мемориалы появятся еще в трех областях страны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии памятных плит с именами 1589 воинов-якутян, погибших на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - рассказали в пресс-службе. Памятные плиты установлены у памятника "Воинам-якутянам – защитникам Старорусского района" в деревне Буреги, который был открыт 20 ноября 1968 года по инициативе Президиума Верховного Совета Якутской АССР и якутского историка Д.Д. Петрова. Список воинов-якутян - результат многолетней кропотливой работы исследователей и историков А.А. Калашникова, В.Н. Сантуева и других энтузиастов. Открытие памятных плит состоялось в рамках историко-патриотического проекта "Бастионы Памяти", стартовавшего в феврале. Проект включает образовательную работу среди молодёжи. Идея получила поддержку министерства культуры РФ, министерства обороны и региональных администраций. Как отметил Николаев, в июне на Мамаевом кургане был открыт первый обелиск воинам-якутянам, павшим в битве за Сталинград. Такие мемориалы появятся и в Смоленской, Псковской, Калужской областях. "Установленные в год 80-летия Победы плиты с именами героев - это символ единства многонационального советского народа. Наши регионы связывает общая история, и соглашение, подписанное между Новгородской областью и Республикой Саха (Якутия), стало подтверждением этой дружбы. Благодарю правительство Якутии, историков, поисковиков — всех, кто возвращает нам имена героев", - сказал на открытии исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов. Выходцы из республики покоятся в землях 19 регионов, но наибольшее число погибших якутян приходится на территории Новгородской, Тверской, Волгоградской (Сталинградской), Ленинградской, Калужской, Смоленской и Псковской и Московской областей. Сегодня на территории девяти регионов России расположено всего 16 памятных объектов, увековечивающих подвиг воинов-якутян. Большинство из них в разные годы установлены по инициативе и на средства общественности при поддержке правительства Якутии.

