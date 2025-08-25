Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии высказался о будущем отношений с Россией - РИА Новости, 25.08.2025
12:23 25.08.2025
Президент Финляндии высказался о будущем отношений с Россией
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Отношения между Россией и другими странами Балтийского моря заморожены. Установление отношений между Россией и остальной Европой в той или иной форме будет возможно только после достижения справедливого и прочного мира в Украине... Отношения, которые у нас в конечном счете сложатся с Россией, будут выглядеть совсем иначе, чем те, что существовали до (конфликта на Украине - ред.)", - сказал Стубб на парламентской конференции Балтийского моря на Аландских островах, трансляция велась на YouTube-канале парламента Аландских островов. Ранее Стубб заявил, что Финляндия будет строить практичные и прагматичные отношения с Россией после окончания украинского конфликта. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
в мире, россия, финляндия, украина, павел кузнецов, нато
В мире, Россия, Финляндия, Украина, Павел Кузнецов, НАТО
Александр Стубб
Александр Стубб
Александр Стубб. Архивное фото
Александр Стубб. Архивное фото
