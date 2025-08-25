https://ria.ru/20250825/otnosheniya-2037418374.html

Президент Финляндии высказался о будущем отношений с Россией

Президент Финляндии высказался о будущем отношений с Россией - РИА Новости, 25.08.2025

Президент Финляндии высказался о будущем отношений с Россией

Отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T12:23:00+03:00

2025-08-25T12:23:00+03:00

2025-08-25T12:23:00+03:00

в мире

россия

финляндия

украина

павел кузнецов

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Отношения между Россией и другими странами Балтийского моря заморожены. Установление отношений между Россией и остальной Европой в той или иной форме будет возможно только после достижения справедливого и прочного мира в Украине... Отношения, которые у нас в конечном счете сложатся с Россией, будут выглядеть совсем иначе, чем те, что существовали до (конфликта на Украине - ред.)", - сказал Стубб на парламентской конференции Балтийского моря на Аландских островах, трансляция велась на YouTube-канале парламента Аландских островов. Ранее Стубб заявил, что Финляндия будет строить практичные и прагматичные отношения с Россией после окончания украинского конфликта. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250822/stubb-2037050095.html

https://ria.ru/20250825/finlyandiya-2037061860.html

россия

финляндия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, украина, павел кузнецов, нато