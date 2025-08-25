https://ria.ru/20250825/osvobozhdenie-2037450816.html

Минобороны рассказало о значении освобожденного Запорожского

Минобороны рассказало о значении освобожденного Запорожского

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Освобождение села Запорожское в Днепропетровской области улучшило тактическое положение российских военных и лишило противника опорного узла обороны, сообщило Минобороны РФ в понедельник.Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Запорожское в Днепропетровской области."Освобождение села Запорожское улучшило тактическое положение на данном участке и лишило противника ещё одного опорного узла обороны", - говорится в сообщении.В министерстве обороны РФ добавили, что в ходе боя было уничтожено свыше десяти единиц техники, подавлены огневые точки в лесополосах и заняты подготовленные оборонительные сооружения украинских националистов.

днепропетровская область

2025

Кадры освобождения населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области Видео об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области публикует Минобороны России. 2025-08-25T14:23 true PT2M14S

безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)