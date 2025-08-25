Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о значении освобожденного Запорожского - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 25.08.2025 (обновлено: 14:29 25.08.2025)
Минобороны рассказало о значении освобожденного Запорожского
Освобождение села Запорожское в Днепропетровской области улучшило тактическое положение российских военных и лишило противника опорного узла обороны, сообщило... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:23:00+03:00
2025-08-25T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037453089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1d58e3f2c9281b51813182a37bd17b0.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Освобождение села Запорожское в Днепропетровской области улучшило тактическое положение российских военных и лишило противника опорного узла обороны, сообщило Минобороны РФ в понедельник.Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Запорожское в Днепропетровской области."Освобождение села Запорожское улучшило тактическое положение на данном участке и лишило противника ещё одного опорного узла обороны", - говорится в сообщении.В министерстве обороны РФ добавили, что в ходе боя было уничтожено свыше десяти единиц техники, подавлены огневые точки в лесополосах и заняты подготовленные оборонительные сооружения украинских националистов.
Кадры освобождения населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области
Видео об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области публикует Минобороны России.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Освобождение села Запорожское в Днепропетровской области улучшило тактическое положение российских военных и лишило противника опорного узла обороны, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Запорожское в Днепропетровской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Запорожское в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Запорожское в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Запорожское в Днепропетровской области
"Освобождение села Запорожское улучшило тактическое положение на данном участке и лишило противника ещё одного опорного узла обороны", - говорится в сообщении.
В министерстве обороны РФ добавили, что в ходе боя было уничтожено свыше десяти единиц техники, подавлены огневые точки в лесополосах и заняты подготовленные оборонительные сооружения украинских националистов.
