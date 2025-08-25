https://ria.ru/20250825/opasnost-2037347721.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
липецкая область
россия
