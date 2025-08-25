https://ria.ru/20250825/ogranicheniya-2037427097.html
В аэропорту Владикавказа ввели ограничения
В аэропорту Владикавказа ввели ограничения
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
владикавказ
беслан
общество
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа, сообщила Росавиация."Аэропорт Владикавказ (Беслан) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
владикавказ
беслан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владикавказ, беслан, общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Владикавказ, Беслан, Общество
