В аэропорту Владикавказа ввели ограничения

2025-08-25T13:06:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

владикавказ

беслан

общество

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа, сообщила Росавиация."Аэропорт Владикавказ (Беслан) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

2025

