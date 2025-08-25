Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Владикавказа ввели ограничения
13:06 25.08.2025 (обновлено: 13:09 25.08.2025)
В аэропорту Владикавказа ввели ограничения
В аэропорту Владикавказа ввели ограничения
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа, сообщила Росавиация.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа, сообщила Росавиация."Аэропорт Владикавказ (Беслан) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Владикавказа ввели ограничения

В аэропорту Владикавказа ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© Фото : Анна КабисоваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт Владикавказ
© Фото : Анна Кабисова
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Владикавказ (Беслан) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
24 августа, 21:23
 
