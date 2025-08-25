https://ria.ru/20250825/odessa-2037557018.html

В Одессе сотрудники ТЦК устроили облаву для восстановления батальона

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов устроили облаву в Одессе, чтобы восстановить 408-й отдельный стрелковый батальон "Черноморская сечь", понесший тяжелые потери в ходе нападения на Курскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Сегодня с утра практически весь персонал одесских ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат на Украине - ред.) вышел на рейды по отлову нового "пушечного мяса". Цель - полностью восстановить 408-й отдельный стрелковый батальон "Черноморская сечь", понесший тяжелые потери в ходе атак на Курскую область. ТЦКшники группами от 10 до 50 человек дежурят возле крупных жилых комплексов Одессы и отлавливают уклонистов. К нежелающим получать повестку применяется физическая сила", - сказал собеседник агентства. По его данным, после доукомплектования батальон, вероятно, перебросят в Сумскую область, приписав к одной из штурмовых бригад в качестве "отвлекающей живой силы" для выявления огневых точек ВС РФ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

