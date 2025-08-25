Тюменская область лидирует по новациям в работе с молодежью
Тюменская область лидирует по новациям в системе воспитания и работы с молодежью
ТЮМЕНЬ, 25 авг - РИА Новости. Тюменская область входит в число регионов, которые первыми внедряют в систему воспитания и работы с молодежью различные новшества, заявил губернатор Александр Моор, выступая на пленарном заседании регионального педагогического форума.
"Тюменская область всегда одной из первых внедряет новые решения в систему воспитания и работы с молодежью. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая на традиционном областном августовском педагогическом профессионально-общественном форуме "Призвание 2025", - сообщает пресс-служба губернатора на сайте облправительства.
Моор отметил, что учитывая приоритеты нового нацпроекта "Молодежь и дети", особое внимание в воспитании подрастающего поколения уделяется патриотике. Этим будет заниматься недавно созданный департамент молодежной политики, что важно, "когда идет борьба за умы и души молодых людей". По мнению Моора, большую роль в патриотическом воспитании молодежи должны сыграть и бойцы специальной военной операции, в том числе участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области".
"Приоритеты в содержательной части образования остаются прежними. Это качество предметных знаний, развитие естественнонаучного и инженерного мышления, профориентация на актуальные кадровые потребности. Мы продолжаем системную перезагрузку профессионального образования в регионе. Как и планировали, на три тысячи мест увеличили набор в техникумы и колледжи. Рост составил практически 20 процентов", – цитирует слова Моора пресс-служба.
Согласно проекту "Профессионалитет" в 2026 году к трем ранее созданным медицинскому, транспортному и машиностроительному образовательно-производственным кластерам в регионе добавят еще три – химия, сельское хозяйство и строительство. Именно эти отрасли сегодня наиболее остро нуждаются в кадровой поддержке, подчеркнул Моор.
Что касается развития материально-технической базы тюменского образования, то за последние пять лет в регионе введено в эксплуатацию 24 детсада и 29 школ, капитально отремонтировано около 360 объектов образования, знаковым событием этого года стало открытие нового главного корпуса Тюменского государственного университета. В рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети" продолжается строительство межуниверситетского кампуса.
Общественно-педагогический форум "Призвание" проходит в Тюменской области с 20 по 29 августа. На нем педагоги, методисты, руководители образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием обсуждают вопросы воспитания, обучения и профессионального роста. Для участников форума проводят лекции, мастер-классы и практические занятия.
