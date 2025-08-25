https://ria.ru/20250825/norvegija-2037435588.html

Норвегия предложила выделить 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине

2025-08-25T13:39:00+03:00

в мире

украина

норвегия

россия

сергей лавров

нато

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Правительство Норвегии предложило выделить около 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2026 году, сообщал премьер Норвегии Йонас Гар Стёре. В воскресенье минобороны Норвегии сообщило, что Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot с боеприпасами для Украины. Кроме того, по данным ведомства, власти Норвегии выделили почти 690 миллионов долларов на противовоздушную оборону для Украины. "Правительство продолжит оказывать чрезвычайную поддержку Украине в следующем году, выделив в общей сложности 85 миллиардов норвежских крон (около 8,35 миллиарда долларов - ред.) на военную и гражданскую поддержку", - заявил Стёре во время своего визита в Киев. Его слова приводит пресс-служба норвежского правительства. По данным ведомства, в случае принятия парламентом страны бюджетного предложения правительства, общая сумма помощи Норвегии для Украины составит около 27 миллиардов долларов (275 миллиардов норвежских крон). В начале апреля правительство Норвегии сообщило, что Осло увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов, до 8,1 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

норвегия

россия

