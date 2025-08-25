Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил о ликвидации колумбийского наемника в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 25.08.2025
Рогов сообщил о ликвидации колумбийского наемника в зоне СВО
Рогов сообщил о ликвидации колумбийского наемника в зоне СВО - РИА Новости, 25.08.2025
Рогов сообщил о ликвидации колумбийского наемника в зоне СВО
Колумбийский наемник ВСУ ликвидирован в зоне СВО, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель... РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
колумбия
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Колумбийский наемник ВСУ ликвидирован в зоне СВО, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно полученной оперативной информации от наших военных и подтвержденной в украинских источниках, в зоне СВО уничтожен очередной колумбийский наемник Джимми Москуеро", - сказал Рогов. По его словам, Москуеро служил младшим командиром ВСУ, а в колумбийской армии получил звание сержанта.
в мире, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, колумбия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Колумбия
Рогов сообщил о ликвидации колумбийского наемника в зоне СВО

Член ОП Рогов: в зоне СВО ликвидировали колумбийского наёмника Москуеро

Украинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Колумбийский наемник ВСУ ликвидирован в зоне СВО, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Согласно полученной оперативной информации от наших военных и подтвержденной в украинских источниках, в зоне СВО уничтожен очередной колумбийский наемник Джимми Москуеро", - сказал Рогов.
По его словам, Москуеро служил младшим командиром ВСУ, а в колумбийской армии получил звание сержанта.
Могила уничтоженного на Украине немецкого наемника Димитриоса Феррары
Могилу украинского наемника нашли в Германии
24 августа, 07:14
Могилу украинского наемника нашли в Германии
24 августа, 07:14
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
