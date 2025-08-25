https://ria.ru/20250825/naemnik-2037427267.html
Рогов сообщил о ликвидации колумбийского наемника в зоне СВО
Рогов сообщил о ликвидации колумбийского наемника в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Колумбийский наемник ВСУ ликвидирован в зоне СВО, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно полученной оперативной информации от наших военных и подтвержденной в украинских источниках, в зоне СВО уничтожен очередной колумбийский наемник Джимми Москуеро", - сказал Рогов. По его словам, Москуеро служил младшим командиром ВСУ, а в колумбийской армии получил звание сержанта.
