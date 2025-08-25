https://ria.ru/20250825/muka-2037507746.html
Подмосковные предприятия произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной муки
Подмосковные предприятия произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной муки - РИА Новости, 25.08.2025
Подмосковные предприятия произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной муки
Компании Московской области произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта за первое полугодие текущего года, сообщает... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:38:00+03:00
2025-08-25T17:38:00+03:00
2025-08-25T17:38:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
производство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924190728_501:165:3037:1591_1920x0_80_0_0_a35b6903396e65d51fa39a8b4c42b301.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Компании Московской области произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта за первое полугодие текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Они на 3,5% превысили показатели аналогичного периода прошлого года, выпустив 117,6 тысячи тонн. В министерстве отмечают, что стабильная работа агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности региона в основных продуктах питания. Системная поддержка производителей способствует развитию отрасли и укреплению продовольственной безопасности страны.
https://ria.ru/20250821/gazirovka-2036706247.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924190728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63a1199e69e817f24eb486dc319e4b9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), производство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Производство
Подмосковные предприятия произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной муки
В Подмосковье выпустили свыше 121,6 тысячи тонн пшеничной муки за шесть месяцев