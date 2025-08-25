https://ria.ru/20250825/muka-2037507746.html

Подмосковные предприятия произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной муки

Подмосковные предприятия произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной муки - РИА Новости, 25.08.2025

Подмосковные предприятия произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной муки

Компании Московской области произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта за первое полугодие текущего года, сообщает... РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Компании Московской области произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта за первое полугодие текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Они на 3,5% превысили показатели аналогичного периода прошлого года, выпустив 117,6 тысячи тонн. В министерстве отмечают, что стабильная работа агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности региона в основных продуктах питания. Системная поддержка производителей способствует развитию отрасли и укреплению продовольственной безопасности страны.

московская область (подмосковье)

2025

Новости

