Подмосковные предприятия произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной муки
17:38 25.08.2025
Подмосковные предприятия произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной муки
Подмосковные предприятия произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной муки
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Компании Московской области произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта за первое полугодие текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Они на 3,5% превысили показатели аналогичного периода прошлого года, выпустив 117,6 тысячи тонн. В министерстве отмечают, что стабильная работа агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности региона в основных продуктах питания. Системная поддержка производителей способствует развитию отрасли и укреплению продовольственной безопасности страны.
Мука. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Компании Московской области произвели более 121,6 тысячи тонн пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта за первое полугодие текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Они на 3,5% превысили показатели аналогичного периода прошлого года, выпустив 117,6 тысячи тонн.
В министерстве отмечают, что стабильная работа агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности региона в основных продуктах питания. Системная поддержка производителей способствует развитию отрасли и укреплению продовольственной безопасности страны.
