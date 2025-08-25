Коммунальная техника подготовлена к осенне-зимнему сезону в Москве

https://ria.ru/20250825/moskva-2037634180.html
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города задействуем необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Кроме того, был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы. "Большинство коммунальных машин в столице используются круглогодично, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику при смене сезона установим навесное плужно-щеточное оборудование", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перед первыми заморозками коммунальные машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.
