Коммунальная техника подготовлена к осенне-зимнему сезону в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:40 25.08.2025 (обновлено: 12:40 26.08.2025)
Коммунальная техника подготовлена к осенне-зимнему сезону в Москве
Коммунальная техника подготовлена к осенне-зимнему сезону в Москве
Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города задействуем необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Кроме того, был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы. "Большинство коммунальных машин в столице используются круглогодично, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику при смене сезона установим навесное плужно-щеточное оборудование", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перед первыми заморозками коммунальные машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города задействуем необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Кроме того, был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.
"Большинство коммунальных машин в столице используются круглогодично, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику при смене сезона установим навесное плужно-щеточное оборудование", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перед первыми заморозками коммунальные машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.
Замена асфальта в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Москве заменят асфальт на Щелковском шоссе и еще двух улицах
22 августа, 09:10
 
