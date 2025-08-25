https://ria.ru/20250825/moskva-2037634180.html

Коммунальная техника подготовлена к осенне-зимнему сезону в Москве

Коммунальная техника подготовлена к осенне-зимнему сезону в Москве - РИА Новости, 26.08.2025

Коммунальная техника подготовлена к осенне-зимнему сезону в Москве

Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-25T12:40:00+03:00

2025-08-25T12:40:00+03:00

2025-08-26T12:40:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города задействуем необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Кроме того, был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы. "Большинство коммунальных машин в столице используются круглогодично, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику при смене сезона установим навесное плужно-щеточное оборудование", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перед первыми заморозками коммунальные машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.

https://ria.ru/20250822/asfalt-2036904015.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков