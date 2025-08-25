Рейтинг@Mail.ru
14:18 25.08.2025
Григоренко рассказал о новом пакете мер против мошенничества
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Второй пакет мер против мошенничества будет содержать ответственность за применение искусственного интеллекта при совершении правонарушений, а также возможность установить самозапрет на международные звонки, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. "Сейчас мы уже работаем над вторым пакетом мер. Одна из мер - самозапрет на международные звонки, потому что большинству не звонят по личным каким-то делам или по рабочим из-за границы, а, как правило, большинство мошенников - это заграничные звонки. ... Отдельно работаем над ужесточением ответственности в случае применения при мошенничестве искусственного интеллекта", - сказал он. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт. Сейчас идет подготовка нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Его планируется внести в Госдуму осенью. Глава государства Владимир Путин в понедельник проводит встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко. В повестке встречи - вопросы технологического развития, использования цифровых технологий для оказания государственных услуг, повышение безопасности граждан и меры противодействия кибермошенничеству, а также повышение эффективности работы госаппарата за счет оптимизации и оцифровки процессов.
технологии, россия, дмитрий григоренко, владимир путин, госдума рф
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
