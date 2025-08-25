Рейтинг@Mail.ru
Молдавия ввела санкции против авиакомпании Fly One, летавшей в Россию - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 25.08.2025 (обновлено: 16:34 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/moldaviya-2037483140.html
Молдавия ввела санкции против авиакомпании Fly One, летавшей в Россию
Молдавия ввела санкции против авиакомпании Fly One, летавшей в Россию - РИА Новости, 25.08.2025
Молдавия ввела санкции против авиакомпании Fly One, летавшей в Россию
Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) включила местную авиакомпанию Fly One, которая осуществляла полеты в РФ, в санкционный список, соответствующий... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T16:26:00+03:00
2025-08-25T16:34:00+03:00
молдавия
россия
санкции в отношении россии
в мире
владимир плахотнюк
ренато усатый
евгения гуцул
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_72e112facc5095f5cd6042aa9db35d58.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) включила местную авиакомпанию Fly One, которая осуществляла полеты в РФ, в санкционный список, соответствующий приказ был опубликован в понедельник в правительственном издании "Официальный вестник", где печатают официальные документы.Fly One на данный момент является единственной молдавской авиакомпанией, которая после начала военного конфликта на Украине осуществляла рейсы в российском направлении через стыковочные рейсы в Армении, используя услуги дочерней компании Fly One Armenia.Согласно документу СИБ, санкции связаны с деятельностью молдавского олигарха, бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, который был задержан в августе в Греции. В санкционный список попали не только сама Fly One SRL, но и ключевые фигуры компании. Среди них Владимир Чеботарь — руководитель Fly One Moldova, занимавший ранее должность министра юстиции в республике.Чеботарь сейчас возглавляет Современную Демократическую партию Молдавии (СДПМ) – преемницу Демпартии. В понедельник Центризбирком Молдавии рассматривает заявку политсилы на участие в парламентских выборах. 28 сентября.Какие именно санкционные меры будут применяться к авиакомпании, в опубликованном документе Службы информации и безопасности Молдавии не уточняется. Обычно такие меры включают заморозку активов и запрет финансовых операций.СИБ впервые опубликовала подобные санкционные списки в январе 2024 года, включив в них более 500 субъектов, связанных с бизнесменами и политиками под международными санкциями. С тех пор перечень регулярно обновляется.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции в Молдавию.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033742402.html
https://ria.ru/20250806/plahotnjuk-2033694079.html
https://ria.ru/20250613/moldaviya-2022674177.html
https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ec27ffb8796b9438b06939b2dfb89b25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, санкции в отношении россии, в мире, владимир плахотнюк, ренато усатый, евгения гуцул, интерпол, кишинев
Молдавия, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый, Евгения Гуцул, Интерпол, Кишинев
Молдавия ввела санкции против авиакомпании Fly One, летавшей в Россию

Власти Молдавии ввели санкции против летавшей в Россию авиакомпании Fly One

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкСамолет в небе над Москвой
Самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Самолет в небе над Москвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) включила местную авиакомпанию Fly One, которая осуществляла полеты в РФ, в санкционный список, соответствующий приказ был опубликован в понедельник в правительственном издании "Официальный вестник", где печатают официальные документы.
Fly One на данный момент является единственной молдавской авиакомпанией, которая после начала военного конфликта на Украине осуществляла рейсы в российском направлении через стыковочные рейсы в Армении, используя услуги дочерней компании Fly One Armenia.
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Могло быть хуже". Слабейшая страна Европы оскорбила Россию
7 августа, 08:00
Согласно документу СИБ, санкции связаны с деятельностью молдавского олигарха, бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, который был задержан в августе в Греции. В санкционный список попали не только сама Fly One SRL, но и ключевые фигуры компании. Среди них Владимир Чеботарь — руководитель Fly One Moldova, занимавший ранее должность министра юстиции в республике.
Чеботарь сейчас возглавляет Современную Демократическую партию Молдавии (СДПМ) – преемницу Демпартии. В понедельник Центризбирком Молдавии рассматривает заявку политсилы на участие в парламентских выборах. 28 сентября.
Какие именно санкционные меры будут применяться к авиакомпании, в опубликованном документе Службы информации и безопасности Молдавии не уточняется. Обычно такие меры включают заморозку активов и запрет финансовых операций.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии
6 августа, 13:13
СИБ впервые опубликовала подобные санкционные списки в январе 2024 года, включив в них более 500 субъектов, связанных с бизнесменами и политиками под международными санкциями. С тех пор перечень регулярно обновляется.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции в Молдавию.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Кишинев ввел санкции против представителей руководства Гагаузии
13 июня, 16:15
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар
7 августа, 08:00
 
МолдавияРоссияСанкции в отношении РоссииВ миреВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйЕвгения ГуцулИнтерполКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала