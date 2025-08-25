Санду готова на все ради сохранения власти, считает Боля
Боля: Санду и правящая партия готовы на все ради сохранения власти в Молдавии
Василий Боля. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Молдавская правящая партия "Действие и солидарность" и президент страны Майя Санду готовы на все ради сохранения власти, поэтому попытаются повлиять на результаты парламентских выборов в республике, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Партия "Действие и солидарность" и Майя Санду готовы идти до конца, чтобы сохранить власть. Для них не важны законы, правила демократической игры или права граждан. Их интересуют только кресла и привилегии. И об этом нам всем следует помнить. Будем откровенны: это не первый случай, когда они пытаются перевернуть результаты с ног на голову", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, граждане Молдавии должны мобилизоваться. Боля утверждает, что власти не смогут фальсифицировать "волю миллионов людей", если участие в голосовании окажется действительно массовым.
"ПДС располагает целым арсеналом: они контролируют государственные институты, обладают огромными административными ресурсами, манипулируют прессой, а также управляют процессом голосования диаспоры на участках за рубежом. Знаете, что еще интересно? Когда в Молдавии закрываются избирательные участки, на Западе голосование продолжается еще много часов. Именно в этот период нередко происходят "исправления" и "чудеса" в пользу ПДС. Поэтому я призываю вас сегодня: не подыгрывайте им", - призвал Боля.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.